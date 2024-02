Seria y afectada, así ha llegado María del Monte a los juzgados de Sevilla

María del Monte y su esposa, Inmaculada Casal han acudido esta mañana a declarar ante el juez por el robo con violencia que sufrieron en su casa el pasado 25 de agosto, después de que la Guardia Civil haya detenido a la banda que supuestamente asaltó su casa y cuyo principal cabecilla sería el sobrino de la cantante, Antonio Tejado, que se encuentra en prisión provisional sin fianza.

Poco antes de las 9 de la mañana, María del Monte se personaba en el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla para declarar. Lo hacía con el semblante serio, cabizbaja y acompañada de Inmaculada Casal. Junto a ellas comparece también la empleada del hogar, la hija y el yerno de la periodista ya que todos se encontraban en la vivienda el día del robo.

"Venimos a contar lo que nos ocurrió que es lo que se está investigando y estamos tranquilas porque no venimos a nada más que a contar lo que nos pasó que fue algo muy grave", ha declarado María del Monte a su llegada. Para el matrimonio está siendo "muy duro" revivir estos "episodios desagradables".

La cantante cree en la presunción de inocencia de su sobrino y ha destacado que "solo puedo confiar en la justicia de mi país. Tener la tranquilidad de que vivo en un país con garantías y hasta que un juez no se pronuncie, seguir confiando en la presunción de inocencia. Lo dicen las leyes de mi país, a las que me acojo. No es un momento fácil".