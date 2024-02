La petición que Antonio Tejado ha hecho desde prisión y que no gustará a su madre

Antonio Tejado, en prisión provisional sin fianza desde el pasado lunes, 12 de febrero, tras ser acusado de ser el presunto autor intelectual del asalto a la casa de María del Monte e Inmaculada Casal en agosto de 2023, podrá empezar ya a recibir visitas. Ha sido Luis Pliego, director de la revista Lecturas, quien ha revelado en el plató de "Espejo público" que el exconcursante de realities ha pedido que "solo quiere que vaya su hermano Chema. No quiere recibir visitas de la madre ni de nadie más". Se cree que el motivo podría ser evitar que su madre esté envuelta en la polémica. "Es una mujer muy sobreprotectora con su hijo", destacaba Gema López.

Tal y como señala el auto, Antonio Tejado "facilitó la entrada en la casa de María del Monte por la puerta trasera, los investigados maniataron con golpes y amenazaron a las víctimas hasta que la propietaria abrió la caja fuerte. Se apoderaron de joyas y relojes por un valor aproximado de 1 millón de euros y 14.500 en efectivo". Al parecer, el sobrino de la artista fue el que puso en conocimiento de la banda que la propietaria se encontraba en el interior de la vivienda. Según las pesquisas, todos los investigados "conformaban una red organizada encaminada a la perpetuación de robos violentos" por los que serán condenados.

"Estoy que no puedo estar de pie. Me duelen muchas cosas que se están diciendo que no son verdad", expresaba a la prensa muy afectada la madre del detenido. Sin embargo se encuentra confiada en la inocencia de su hijo. "Yo estoy tranquila, con mucho sufrimiento, porque os podéis imaginar el sufrimiento que tengo y espero que todo se aclare muy pronto y confío en la inocencia de mi hijo", apuntaba. Una presunción de inocencia en la que también cree la propia María del Monte.

Antonio Tejado comparte de momento celda con otro "preso de confianza" hasta que sea trasladado a otro módulo de la cárcel de Sevilla I. "No ha dado ningún problema desde su ingreso. Está siendo muy colaborativo, está con sus compañeros por la tarde, el tiempo en el patio, y poco más", apuntaba Andrés Raya, del sindicato APFP en exclusiva al programa presentado por Sandra Barneda y César Muñoz.