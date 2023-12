Ares Teixidó, hospitalizada de urgencia: "Vine en ambulancia, no sé ni dónde estoy"

Ares Teixidó ha tenido que ser ingresada de urgencia en el hospital. Ha sido la propia exconcursante de "GH VIP" la que ha dado la noticia, pero ha preferido reservarse las causas de ese ingreso. En sus redes, y con una vía puesta, Teixidó ha desvelado que se encuentra "mejor": "Le he mandado este vídeo a una amiga y he creído conveniente dejarlo por aquí para demostrar que si pienso en comer es que estoy mejorcita".

En el vídeo, junto al texto vemos a Ares Teixidó devastada y con la voz ronca. "No me levanto para nada, excepto para reclamar mi merienda. ¿Qué pasa aquí? Es la primera vez que salgo al pasillo porque vine en ambulancia. No sé ni dónde estoy. Qué mareo tengo... Uff", dice mientras sale a dar un paseo.

"Buenos días por la mañana. Ni con un filtro arreglamos esta cara. Madre mía. Por aquí hace horas que estamos despiertas porque creo que sobre las seis y media de la mañana uno de estos bichos que tengo aquí y que me ponen en la vía. A las siete me hacen analítica. Espero que salga bien y que hoy ya me puedan dar el alta. La verdad es que ya hoy me encuentro bien. Soy la primera que a pesar de que llevo unos días aquí, debía estar aquí, porque estaba en la mierda. Pero ya me encuentro muchísimo mejor, la verdad. Ha llegado el desayuno", ha contado desde la cama del hospital en el que sigue ingresada.