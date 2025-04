Ariadne Artiles termina en urgencias tras somatizar el dolor emocional que sufre

La modelo Ariadne Artiles ha preocupado, y mucho, a sus seguidores de las redes sociales. En Instagram atesora más de 600.000 fans y se llevaron un susto tremendo cuando se encontraron con su última publicación. Una que anunciaba que se encontraba en el hospital, ingresada, tras un revés de salud por el que tenía que ser atendida de urgencia. Si la foto en sí no incitaba a la calma, el mensaje que le ha acompañado ha añadido más dosis de preocupación y es que la maniquí se encuentra en una situación difícil.

El mensaje de Ariadne Artiles desde el hospital

“Cuando el cuerpo habla”, comienza a escribir la modelo junto a un emoticono de un corazón malherido, con vendas en proceso de curación. Después de resumir de forma tan gráfica cómo se encuentra, ha pasado a describir la razón por la que ha tenido que acudir de urgencias en el hospital, donde permanece ingresada por haber somatizado sus problemas personales, llegando a afectar a su cuerpo.

“Algunos pensarán que con lo que me cuido, cómo puede ser, pero el tema emocional siempre ha sido mi debilidad. Desde que era una niña, cualquier trauma o disgusto me mandaba a la cama con 39 de fiebre”, comienza a desgranar su situación. “Anoche se me inflamaron las manos y me salió urticaria y apenas puedo hablar por teléfono, porque me duele hasta beber agua”, describe algunos de los síntomas del brote que le ha dado. Una forma que tiene su cuerpo de avisarle de que debe bajar el ritmo y pensar más en ella.

Ariadne Artiles ya sabe cómo funciona su cuerpo, aunque en ocasiones no tiene más remedio que llevarlo al extremo. Está en una situación familiar delicada. Además de ser madre de tres hijas y tener que afrontar compromisos profesionales, en casa también lidia con su padre, que está batallando contra un cáncer. A veces se ve desbordada: “Gestionar el estrés y la preocupación es una tarea difícil para todos”, reconocía. Por fortuna, tras ser atendida por los sanitarios pudo regresar a casa, donde incluso se puso a probar suerte con la repostería: “Haz de su comida, su medicina”, decía.