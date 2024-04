Así ha evitado Rodolfo Sancho caer en depresión por el caso de su hijo Daniel

Coincidiendo con el inicio del juicio en Tailandia, HBO Max ha estrenado "El Caso Sancho", en el que por primera vez Rodolfo Sancho habla de cómo ha vivido todo lo ocurrido desde el asesinato de Edwin Arrieta.

El actor, en una entrevista exclusiva, asegura que le llevó varios días formar un equipo fuerte de abogados para defender a su hijo.

Además asegura que sabía que Daniel estaba en Tailandia, "me dijo que se iba a ir para practicar Muay Thai, a practicar cocina tailandesa y a hacer sus vídeos de cocina". Confiesa que se quedó en shock cuando se enteró de lo ocurrido porque "Daniel no tiene ese currículum de criminal o delincuente. Era todo muy extraño. Enseguida me pongo en marcha y hablo con la embajada... Suelo reaccionar bastante rápido y me pongo a ello".

Los hechos ocurrieron el 2 de agosto de 2023. Rodolfo Sancho no tarda en viajar a Tailandia para ver a Daniel. "No cuadraba nada, todo era muy extraño. Al día siguiente me dejan hablar con él, cosa que es muy rara que le dejaran el teléfono. Estaba en un estado de shock muy importante. Me cuenta que ha tenido una pelea con un tipo del que yo no sabía nada y que ha acabado de forma trágica. La conversación no fue muy larga. Le quitaban y le dejaban el móvil... no hacía falta más. Sabía lo que tenía que hacer desde el principio. No había más donde indagar", ha revelado.

"Al final es un padre luchando por su hijo. Ese es el gran motor para no caer en la depresión, en la angustia", ha confesado, además de reconocido que tuvo momentos de bajón. "Lo más privado mío son mis emociones, lo más personal... Sí, claro, esto se aplica a cualquier ser humano en cualquier situación. ¿Que he sufrido en momentos? Pues claro. ¿Que me he entristecido en momentos? Por supuesto. ¿Que la situación no es la mejor del mundo? Por supuesto. Pero las hay peores, mucho peores. Yo lo expliqué, que no tenía nada que ver con la prepotencia. Yo estaba bloqueando emociones, controlando", afirma sobre las críticas que recibió por su actitud al ir a visitar a Daniel a prisión.

El actor asegura que hubo un momento muy duro que fue cuando le notificó a Silvia Bronchalo, la madre de Daniel, lo ocurrido. "Le digo: 'ha pasado esto' y los ojos los puso como platos. Se lo cuento. Ella reacciona. Tiene una reacción de absoluta estupefacción. Y empieza el show", dice el actor.