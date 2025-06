Quién es Hortensia, la examiga de Bárbara Rey a la que culpa de grabar al Rey Juan Carlos I

Bárbara Rey ha presentado este jueves sus memorias, “Yo, Bárbara”, en una sala llena hasta la bandera, con periodistas procedentes de todas partes y medios, incluso del extranjero. La expectación era máxima porque entre las más de 400 páginas del libro desgrana algunos de los episodios más interesantes y polémicos de su vida, empezando, por supuesto, por su relación con el Rey Juan Carlos I.

Sin intermediarios ni velos, en primera persona y con todo lujo de detalles, Rey detalla los entresijos de un romance intermitente y secreto, exponiendo detalles y reflexiones que nunca antes había compartido con la opinión pública.

Con el corazón en la mano, la actriz reconoce que chantajeó a don Juan Carlos I, y pese a la crudeza que caracteriza otros episodios de su libro, asegura que esta parte fue una de las que más le costó recordar.

“Hay cosas con las que he llorado mucho y me han removido, de mi matrimonio o de mi hijo. Pero es curioso que lo que más me removía era hablar de la situación que atravesé con el Rey, cuando, influenciada, tomé la decisión de grabarle, porque era algo que no iba conmigo. Nunca quise hacer nada que fuera en contra de él, pero me llevó a un extremo límite y me vi influenciada por una persona. Me hubiera gustado no haberlo hecho, pero al final lo hice”, ha expresado en la presentación de su biografía, donde ha estado LA RAZÓN.

Quién es Hortensia Blázquez, la examiga de Bárbara Rey

Se refiere a Hortensia Blázquez, una mujer que años atrás fue su mejor amiga, su mano derecha y casi como una “segunda madre”, tal y como Bárbara se refería a ella entonces.

La de Hortensia era una presencia regular en la vida familiar de Bárbara e incluso es la madrina de su hijo. Compartieron confidencias y secretos, y fue precisamente Blázquez la que, según la vedette, presenció la famosa llamada del Rey Juan Carlos que dio comienzo a su prohibido affaire.

La actriz Bárbara Rey presenta sus memorias 'Yo, Bárbara', en las que cuenta la historia de su vida en primera persona Blanca Millez Agencia EFE

Bárbara asegura que Hortensia fue la que le sugirió grabar las llamadas y le proporcionó los contactos para adquirir las cámaras con las que se tomaron las imágenes de la discordia, llegando incluso a financiar parte del material. Por lo visto, era ella quien guardaba las grabaciones comprometedoras en su domicilio, para proteger tanto a Bárbara como a su familia.

Fue entonces cuando Bárbara pidió supuestamente a su hijo Ángel Cristo Jr. que tomara las fotografías de otros momentos íntimos con el Rey. Según Hortensia y su hija, Iris, esta fue la verdadera razón por la que Blázquez no quiso seguir participando en la trama. El uso del niño para perpetuar un chantaje fue, asegura Hortensia, una línea roja insalvable.

Desde entonces, Blázquez se ha mantenido alejada de Bárbara Rey y de la vida pública, siendo contadas sus intervenciones en medios de comunicación en los últimos años.