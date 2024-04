Rodolfo Sancho en HBO Max: "Tenemos la ilusión de que le declaren no culpable"

HBO Max ha lanzado al público una nueva docuserie que ha suscitado un gran interés tanto en España como en todo el mundo. "El caso Sancho" llega con una propuesta intrigante: en cuatro capítulos, se explora "en tiempo real" el caso del español Daniel Sancho, acusado del asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia.

El primer episodio, que se ha estrenado hoy, coincide con el inicio del juicio en el tribunal provincial de Samui. Este juicio, programado hasta el 3 de mayo, incluirá la declaración del acusado y su padre el próximo día 25, según el calendario establecido por el tribunal. Daniel Sancho enfrenta cargos de asesinato premeditado por la muerte de Arrieta el 2 de agosto de 2023, en la isla de Samui. Aunque inicialmente confesó el asesinato ante la policía de Phangan, luego se declaró no culpable ante el juez, aunque sí aceptó el cargo de ocultación del cadáver, que fue desmembrado y esparcido por varios lugares de la isla, incluido el mar.

"El caso Sancho" ofrece un acceso sin precedentes al desarrollo de la investigación, desde la detención del joven español el pasado verano hasta que la justicia tailandesa dicte sentencia. La serie incluye testimonios tanto del entorno de Daniel Sancho como de la víctima, proporcionando una visión completa de los eventos que rodean el caso.

El primer episodio se centra en una entrevista exclusiva con Rodolfo Sancho, padre del acusado. Las primeras imágenes muestran a Rodolfo siendo abordado por periodistas a su llegada al aeropuerto de Tailandia, optando por guardar silencio ante sus preguntas. "No sé porque insistís si ya he dicho que no iba a hablar", afirma. Posteriormente, se le ve sentado en Fuerteventura, preparado para brindar la entrevista a HBO Max. Sus primeras palabras, cargadas de calma, ofrecen una visión de la situación desde su perspectiva.

Rodolfo comparte cómo recibió la impactante noticia del arresto de su hijo y cómo manejó la situación con su pareja. "Estoy bien, intento estar estable y no tener ni grandes bajones, ni grandes subidones; una cosa puede llevar a la otra. El mismo día 5 me llama mi hermano que ha visto la noticia. Estaba en shock y tarda en decirme que está pasando. No me creía nada. Le pregunté a mi hermano por Daniel, sobre si estaba vivo o no", declara.

El entrevistador de HBO Max profundiza en la relación entre Rodolfo y su hijo, preguntando si estaba al tanto de los planes de Daniel en Tailandia. "Sí, me dijo que iba a Tailandia a hacer Muay Thai, a practicar la cocina tailandesa y a hacer sus vídeos de cocina para redes", confiesa. La noticia del arresto y del hallazgo de las distintas bolsas fue desconcertante para Rodolfo, quien inmediatamente contactó a la embajada española en busca de respuestas: "Mi primera reacción es no creerme a pies juntillas lo que estaban contando porque no cuadraba nada. Dentro del shock que tenía, obviamente Daniel no tiene ese currículum de delincuente, con lo que era todo muy extraño. Yo enseguida me puse en marcha y llamo a la embajada española para saber qué ha ocurrido. Ellos están al tanto siempre de lo que les ocurre a los españoles en Tailandia", afirma.

Por otra parte, Rodolfo revela detalles sobre la conversación que tuvo con Daniel después de los trágicos eventos en Tailandia: "Hablé con mi hijo el día 7. Me comentó que había tenido una pelea con un tipo del que yo no sabía nada y que acabó de una forma trágica. No fue muy larga esa conversación, no hacía falta más. Yo ya sabía lo que tenía que hacer desde el principio. El objetivo era claro, no había más donde indagar. Al final es eso, un padre luchando por su hijo. Creo que ese es el gran motor para no caer en una depresión o en la angustia".

Asimismo, en el primer capítulo de la docuserie destaca el testimonio de otros involucrados, como el del periodista Carlos Quílez, quien reconoce la gravedad del caso desde el principio: "Ya sabíamos que aquello era más que un pequeño tema de verano".

El próximo episodio de "El caso Sancho" se centrará en la hermana de Arrieta, quien en el adelanto final del primer capítulo deja una frase llamativa: "Él (Daniel Sancho) no sólo descuartizó a mi hermano, descuartizó a mi familia". Este contundente adelanto promete profundizar aún más en los aspectos emocionales y personales de esta tragedia. El resto de la producción llegará más adelante, una vez concluya el juicio y se dicte sentencia, ofreciendo un cierre completo a esta historia que ha conmocionado a la sociedad.