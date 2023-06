Así fue la última entrevista de 'Mari Carmen y sus muñecos' antes de morir

'Mari Carmen y sus muñecos' ha fallecido este jueves en Tenerife tras sufrir una aparatosa caída a los 80 años de edad.

Encuentran muerta en su domicilio de Tenerife a la artista de Mari Carmen y sus muñecos Paco Torrente EFE

La ventrílocua más famosa de Europa, que residía en las Islas Canarias desde hace algún tiempo, se encontraba preparando unas memorias con todas sus vivencias profesionales y personales. Unas memorias autorizadas por Nico, Daisy, Rodolfo y Doña Rogelia, sus icónicos muñecos compañeros de aventuras, y que tristemente ya no podrá terminar.

En una entrevista para la LA RAZÓN, la cual concedió a Alejandro Santiago hace escasas dos semanas, contaba que en ellas hablaría del día en el que la detuvieron cuando era menor de edad y acabó encarcelada: "Iba con Natalio, el padre de José Luis Moreno, con el que trabajaba entonces en el mundo del guiñol, y nos pidieron la documentación en un tren. Vieron que yo era menor y que no tenía un documento que me permitiera viajar sin el permiso de mis padres, y el policía me hizo bajar en la siguiente estación. Y me metieron en la cárcel. Me preguntaron que si llevaba algo punzante, contesté que una horquilla, y que no pensaba suicidarme con ella", comenzó diciendo.

"En la celda había mensajes en las paredes: «aquí estuvo Pepe El Pupas», «culo, caca, pis», penes pintados… y yo escribí con la horquilla, «aquí estuvo Mary Carmen, que será famosa muy pronto». Al rato, vinieron otros policías y se me llevaron a un reformatorio de niñas rebeldes en el que una monjita me metió en una celda con una mesa, una silla y una cama. Por la noche me entregaron una Biblia y un vaso de leche lleno de nata. La mañana siguiente tuve que ir a misa a las siete de la mañana. Al rato, apareció Natalio con un poder notarial de mi madre, en el que daba su consentimiento para que pudiera viajar con él. Y me dejaron libre».

Mari Carmen y sus muñecos: «Doña Rogelia inventó a los ‘‘yayoflautas''» larazon

Mari Carmen deslizó que en la primera parte contaría desde su infancia, adolescencia y su vida personal, y en la segunda se centraría en sus queridos muñecos, que han estado a su lado en sus mejores y peores momentos: "Mis muñecos son una extensión de mí, son parte de mí, pero tienen su propia vida. Empezaron obedeciéndome, haciendo lo que yo quería, pero hace mucho tiempo que son independientes y me manejan a su antojo. No tengo poder sobre ellos. Cuando escribo el diálogo con uno de los muñecos me lo siento delante, y de alguna forma me dice lo que quiere hablar. En el fondo son una prolongación de lo que yo podía haber sido.. pero no soy", cuenta.

En su caso, el amor tiene nombre de Manuel Almazor, el que fuese su marido y padre de su hijo Miguel. Pero ella echa mano de una frase sorpresiva para referirse a este apartado de los sentimientos: "Yo nunca he sido amada, ni jamás he amado. A nadie. He tenido novios divertidísimos, con los que me reía mucho, quise mucho a Manu, pero hasta ahí".

A pesar de su avanzada edad, ella no pensaba en la retirada, y hasta el final continuó trabajando con la misma ilusión que cuando empezó. De hecho tenía pensamientos de rodar una película cuyo güión estaba terminado y cuyo título llevaba por nombre 'Prohibido reír', todo lo contrario a lo que ella acostumbró durante más de cinco décadas.