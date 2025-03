Así es la nueva casa de Marta Riesco en Madrid: con tres habitaciones y una impresionante terraza

Marta Riesco atraviesa por uno de los mejores momentos de su vida. La reportera ha vuelto por la puerta grande al mundo de la televisión de la mano de "Ni que fuéramos Shhh" y se encuentra con la mente puesta en los proyectos que están por llegar tras la finalización del programa esta semana. Aunque el futuro de la periodista está en el aire y todavía no puede hablar de su nuevo rumbo televisivo, Riesco está de lo más emocionada por esta nueva etapa.

Marta Riesco estrena nueva casa

Además del buen momento profesional que atraviesa, la reportera está en una de las etapas más dulces de su vida. Marta Riesco ha encontrado en Alejandro Caraza a su media naranja tras su polémica ruptura con Antonio David. Su relación avanza a pasos agigantados y la periodista ya piensa en dar un paso más en su relación y convertirse en madre junto al artista, uno de los mayores sueños de su vida.

Mientras deciden dar o no este paso en su noviazgo, Marta Riesco ha decidido estrenar nueva casa y formar un nuevo nidito de amor junto a su pareja. Muy emocionada por esta nueva etapa, la periodista ha recogido esta mañana las llaves de la vivienda y ha compartido un "house tour" en Instagram, enseñando a todos sus seguidores los rincones de su nueva casa.

"Mi casita. Nada más darme las llaves he querido grabar este vídeo y compartirlo con vosotr@s porque también sois mi familia y me habéis acompañado en tantas y tantas cosas que este momento también es vuestro. Tras mucho esfuerzo y con muchísima ilusión os enseño mi casita. Ahora falta darle vida, darle forma …pero estoy convencida de que este será mi lugar seguro. El lugar que he elegido para esta nueva vida. Gracias por acompañarme a cumplir este sueño y por alegraros como si fuese vuestra amiga íntima o vuestro familiar querido. Yo también os quiero. Ojalá que os guste tanto como a mi", ha escrito Marta Riesco junto al vídeo de su nuevo hogar. "Lo mejor está por llegar… y en nuestro hogar mucho más", ha comentado Alejandro Caraza en la publicación.

Un pisazo con terraza

El nuevo piso de Marta Riesco cuenta con una impresionante terraza, siendo un de los rincones más bonitos de la vivienda a estrenar. Totalmente reformada, se trata de una casa muy luminosa y cuenta con una cocina americana abierta al salón, tres dormitorios y dos baños. La vivienda está situada a las afueras de Madrid.