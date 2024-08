Marta Riesco: "Estoy muy enamorada de mi novio y ya vivimos juntos"

Superada una depresión que ha durado dos años, enamorada de nuevo, con la ilusión de presentarse como cantante al Benidorm Fest, Marta Riesco confiesa que “soy feliz en todos los aspectos de mi vida, tanto personal como profesionalmente. Me he recuperado de los errores del pasado y encaro el presente y el futuro con fortaleza e ilusión”.

- Recupera su faceta como cantante.

- Siempre me ha gustado cantar, y ahora la intención es concursar junto a Víctor Sandoval en el Benidorm Fest, de donde saldrá el representante español del próximo festival de Eurovisión. Empezaremos a ensayar en septiembre, la canción está compuesta por Nacho Canut, componente de “Fangoria”. Es un tema muy pegadizo…y estoy convencida de que Víctor y yo haremos muy buen papel porque somos dos personas que nos entregamos mucho.

- Y vuelve a “Ni que fuéramos”.

- Si, el dos de septiembre. Me siento muy a gusto en ese programa. Creo que he encajado muy bien en el equipo.

- Tras la tumultuosa relación sentimental con Antonio David Flores, el amor le vuelve a sonreír.

- Soy muy feliz. Estoy muy enamorada de mi novio Alejandro, ya vivimos juntos, es un hombre maravilloso y colabora conmigo en todo. Es un cielo, nada que ver con Antonio David.

Story de Marta Riesco Instagram

- ¿Recuerda a este hombre con rencor por el daño que le hizo?

- No, hablo de él con pasotismo, indiferencia… Cuando has superado todo, hay que dejarlo enterrado en el pasado. Gracias a Dios, la gente ya no me relaciona con ese hombre. Ahora soy una nueva persona, totalmente diferente a la anterior. Ojalá que no hubiese pasado por todo lo que pase, pero he aprendido de ello. Y, sobre todo, a no relacionarme con gente tóxica.

- ¿Qué le empujó a la depresión?

- Es un episodio muy duro que prefiero no recordar. Solamente decirte que hace dos semanas dejé de tomar las pastillas y me encuentro perfectamente.

- ¿Cómo reaccionaría si le volviera a llamar Antonio David?

- Bloqueándole completamente. Ese hombre está olvidado. No quiero saber nada de él ni de su familia, cuando te quitas un lastre así de tu vida solo te suceden cosas buenas.