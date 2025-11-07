Así van los planes de boda de Joaquín Prat y Alexia Pla: "No tengo lista de invitados"

Joaquín Prat y Alexia Pla dan un paso más en su relación. Después de tres años de relación, la pareja se ha comprometido y pasará por el altar el próximo año. Fue la revista "¡Hola!" la encargada de desvelar la exclusiva a principios del mes de septiembre. "Quiero casarme y me gustaría ser padre con ella. Esto lo saben todos nuestros amigos", confesaba el presentador. "Es la mejor persona que he conocido. Es la familia que he elegido", declaró sobre la empresaria.

Sin nada organizado

Casi dos meses después de conocer su compromiso, Joaquín Prat ha arrojado nuevos datos de su enlace matrimonial con Alexia Pla tras recibir el premio Gran Talento, galardón que le ha dedicado por ser "la que me aguanta". "Tiene muchas cosas buenas, es una mujer maravillosa. Esto son etapas de la vida, cuando uno está feliz lo demuestra y cuando está jodido se lo calla. Siempre va a ser así. Pero sí, estoy en un buen momento de mi vida. Muy contento", ha confesado el periodista.

Joaquín Prat y Alexia Pla en la boda de José Moro y Fatima Pereyra Gtres

Tal y como ha desvelado Joaquín Prat, aún no tienen nada organizado. "No tengo fecha, no tengo lista de invitados, no tengo ni el sitio, o sea, imagínate. Ni la iglesia", ha revelado sobre los preparativos de su enlace con Alexia.

¿Compromiso sin anillo?

Dejando en el aire si ha habido anillo de compromiso, Prat ha confesado que "el compromiso del sí quiero es una formalidad. Si tú quieres casarte con una persona se lo tienes que pedir. O sí o no, no lo sé. O igual ya la ha habido o la habrá". "El compromiso es el del día a día, el de afrontar juntos los desafíos de la pareja, los individuales, y estar detrás de esa persona a la que te ha tocado el desafío es día a día. El desafío en el amor de una pareja es diario. Mantener viva la llamada de la pasión, que siempre haya un respeto mutuo, pues esto es el día a día. No es te quieres casar conmigo y al día siguiente soy un cabrón", ha expresado el presentador, confirmando que su deseo es tener un hijo con Alexia Pla.