Joaquín Prat y Alexia Pla se casan

Radiante, bronceado y con la energía renovada tras unas largas vacaciones en Mallorca, Joaquín Prat encara septiembre como un hombre en plena transformación. El comunicador no solo estrena un reto profesional en Telecinco con "El tiempo justo", sino que también ha dado un paso definitivo en su vida personal: ha pedido matrimonio a su pareja desde hace tres años, la valenciana Alexia Pla Gabaldón, copropietaria de dos centros de estética en Castellón de la Plana e Ibiza. Y lo confirma en exclusiva a "¡Hola!": "Sí, le he pedido matrimonio", asegura, con una mezcla de emoción y naturalidad.

El presentador, de 50 años, habla del futuro con la ilusión de un veinteañero. "Quiero casarme y me gustaría ser padre con ella. Esto lo saben todos nuestros amigos", confiesa. Para Joaquín, Alexia representa un nuevo comienzo: "Es la mejor persona que he conocido. Es la familia que he elegido". Palabras que evidencian que, más allá de los focos y las cámaras, atraviesa un momento vital de plenitud.

Apuesta televisiva

En lo profesional, "El tiempo justo" se perfila como su gran apuesta para hacerse con las tardes televisivas. Un formato que mezcla entretenimiento, actualidad y reality, y que supone además un homenaje a su padre, el inolvidable Joaquín Prat. "Mi madre me dijo: ‘Ya era hora, un homenaje a tu padre’", revela. La emoción es doble: en el programa también participa su hermana Alejandra, un tándem familiar que él mismo describe con cariño y complicidad.

Joaquín Prat felicita a Alexia Pla por su cumpleaños Redes sociales

La competencia es feroz. Su amiga Sonsoles Ónega, con la que comparte cenas y amistad familiar, es hoy su rival directa en la franja horaria. "En lo personal, todo es maravilloso, pero yo lo que quiero es ganar", reconoce, sin titubeos. El mundo de la televisión, sabe, se juega entre la cercanía y las audiencias.

La conversación con "¡Hola!" también tiene espacio para la nostalgia. Este año se cumplen tres décadas de la muerte de su padre, cuyo recuerdo sigue intacto. "Su olor, su sonrisa, su cercanía… Echo de menos sus consejos. El mejor que me dio fue: ‘Para que la gente te quiera, primero tienes que querer a la gente’". Una máxima que Joaquín ha convertido en brújula personal y profesional.

Y aunque su presente está marcado por éxitos, también reflexiona sobre la edad. "Cumplí 50 y psicológicamente me ha pesado. Lo de ‘cincuentón’ me toca las narices. No me siento así", admite entre risas, consciente de que la etiqueta no encaja con su vitalidad. Su hijo, Joaquín, de diez años, es otra de sus motivaciones diarias. "Ser padre es el reto más difícil de mi vida. Nada que ver con la televisión", confiesa con franqueza.

Entre bodas, proyectos televisivos y la sombra luminosa de un apellido mítico, Joaquín Prat encara la nueva temporada con la certeza de que este será, sin duda, un año decisivo.