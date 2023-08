El baile viral de Carmen Lomana a bordo de un yate: ¡vaya contoneos de cadera!

Carmen Lomana sabe a la perfección disfrutar de los pequeños placeres que te ofrece la vida y así se encarga de dejarlo claro en cada una de sus publicaciones en redes sociales. No solo es un ejemplo a seguir en cuestiones de estilo, teniendo en cuenta sus conjuntos y tendencias como una máxima para aquellas que desean dominar el difícil arte de la moda. También utiliza sus perfiles públicos en las redes sociales para demostrar que está viva, que está rodeada de gente que la quiere y que junto a ellos vive momentos únicos como los que acaba de mostrar en su perfil de Instagram. Una nueva lección de estilo con varios looks playeros, pero también una buena sesión de baile que tanto levanta el espíritu.

La alegría que desprenden los vídeos que la propia Carmen Lomana ha compartido con sus seguidores podría explicar la buena acogida que ha experimentado. En cuestión de minutos, esta publicación se ha llenado de mensajes dándole la enhorabuena por la buena actitud de vida que lleva por bandera, además de elogiar sus marcados pasos de salsa y su buen contoneo de caderas, además de sus estilismos. Un post muy completo que ha hecho las mieles de sus fans, especialmente de aquellos que disfrutan viéndola en su salsa y dejando a un lado las normas protocolarias de las que tanto entiende, pero que tanto agradecemos que de vez en cuando aparque para regalarnos momentazos como este.

A pesar de que en alta mar es difícil lucir ideal, Carme Lomana lo consigue y no solo por la elección de sus prendas para surcar los océanos. También por llevar como complemento a su aplaudido look la mejor de sus sonrisas, la cual parece imborrable mientras la vemos bailar con una amiga una salsa en la cubierta de un lujoso yate. Unos bailes que fueron la principal atracción de la jornada marítima, pues al ver a la protagonista tan animada, sus amigos no terminaron por conquistar la improvisada pista de baile y acompañarla, como así muestra también a través de sus stories de Instagram.

Un día feliz para la socialité, que ha aprendido a sacar el mayor de los provechos a instantes como este con sus seres queridos, son fieles e incondicionales, que le ayudan a sobrellevar las dificultades de la vida y a sacar una sonrisa para que sea siempre su mejor carta de presentación. Pero viendo ahora los sensuales movimientos de Carmen Lomana, le recomendamos además de sonreír, marcarse más bailes como este para seguir cosechando tanto cariño entre sus seguidores.