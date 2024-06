Al Bano carga de nuevo contra Lydia Lozano tras nuevas especulaciones sobre su hija Ylenia

Al Bano está agotado de las especulaciones y teorías que aluden que su hija Ylenia Carrisi seguiría viva. Hace unos días, el diario alemán Bunte relataba la historia de un detective privado que, tras mucho tiempo de investigación, afirmaba estar a falta de una prueba de ADN para confirmar que la hija del cantante no había muerto. Esto ha afectado al artista, y ha recordado una de las versiones más famosas sobre su hija: la de la periodista Lydia Lozano.

Después de estas últimas noticias, el intérprete ha expresado su hartazgo a Beatriz Cortázar. Sobre el hecho de que cada cierto tiempo alguien afirme que su hija sigue con vida, Al Bano ha explicado que, para él, "es una herida que nunca dejan sanar". "He vivido bastante para saber cómo hacer que no me afecten estos ataques estúpidos y malvados que surgen cada dos por tres. No puedo entender qué pasa por las cabezas de estas personas que sueltan esos titulares", ha expresado.

Respecto a esos rumores, el autor de 'Felicitá' ha manifestado que cree que Lydia Lozano podría estar detrás: "No sé de dónde salen esas personas, si son parientes de Lozano, pero siempre son salvajes con la misma historia (...) Me gustaría saber quién lanza estos bulos, qué cara tienen y por qué lo hacen. El problema es que no lo sé. Al igual que no entiendo la motivación", ha expuesto. Lozano no se ha pronunciado tras estas declaraciones.

El escándalo mediático con Lydia Lozano

Lozano orquestó un auténtico circo mediático cuando en 2005 afirmó (siguiendo una pista falsa) que la hija del artista estaba viva. Ante esto, Al Bano llegó a interponerle una demanda que retiró después de que ella le pidiese perdón públicamente. En 2022, el artista visitó el plató de 'Deluxe', dónde le mostraron imágenes de la colaboradora derrumbándose en público al conocer que él iba a acudir como invitado al programa en el que ella estaba citada. Al Bano, opinó que era "una gran actriz". "Yo no tengo nada contra ella, pero el dolor que ha causado es demasiado. El perdón se lo tiene que dar Dios, yo no. He olvidado todo", aseveró.

Lydia Lozano Mediaset

La desaparición de Ylenia Carrisi

La hija de Al Bano y Romina Power fue vista por última vez en Nueva Orleans, en 1994 a orillas del río Misisipi. Al Bano comentó en 2023 en una entrevista al diario italiano 'Corriere' que él había asumido la muerte de su hija pero que su exmujer seguía con esperanzas: "Interrogué a la última persona que la vio, el guardián del puerto. Estaba sentada junto al río, él le advirtió que no podía quedarse allí. Pero Ylenia le dijo: 'Yo pertenezco a las aguas', y se zambulló en el río… Ella solía decir esa frase de niña antes de lanzarse a nadar. Y el Misisipi no perdona. Romina nunca quiso aceptarlo. Pero así fue", confesó. En enero de 2013 el cantante pidió que su hija fuera declarada muerta 19 años después de su desaparición.