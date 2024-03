Bárbara Rey explica cómo cometió el delito que casi le lleva a prisión

Bárbara Rey ha podido salvarse de estar en la cárcel hasta tres años y medio. Para esquivar la condena ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía de Madrid, declarándose culpable del delito de alzamiento de bienes que se le imputaba. En una estrategia para salvar a sus hijos, que también estaban implicados y se enfrentaban a sus propios cargos con pena de prisión y multa. Pero finalmente no ha hecho falta llegar tan lejos, después de que la vedette reconociese su responsabilidad y la deuda de 143.902,24 euros, exculpase a sus hijos y su hermana, además de pagar la correspondiente multa de 1.800 euros. Sobre todo esto ha hablado ella misma un día después de darse a conocer que finalmente ha evitado dormir entre rejas.

Bárbara Rey y Sofía Cristo saliendo de la Audiencia Provincial de Madrid GTRES

La artista ha querido explicar de dónde viene la deuda que contrajo con Hacienda y también sobre las 13 operaciones sospechosas que le han hecho ser condenada a un año y ocho meses de prisión por alzamiento de bienes. “Hace muchos años recordarán el problema de Hacienda con carácter retroactivo. Al no estar de acuerdo con lo que pedían, mi contable decidió ir a juicio y puso una propiedad a nombre de mi hijo. Hacienda pone medidas cautelares y no puedo hacer nada”, se excusa en el programa ‘Espejo Público’ de Antena 3.

“Vamos a juicio y me exculpan. Tuve que pagar una pequeña cantidad, eran ciento y pico mil euros. Yo no tenía ese dinero y no podía tocar mis propiedades. Pedí un préstamo para pagar y me levantan las medidas cautelares. Entonces las propiedades estaban a nombre de mis hijos. Yo vendí mi propiedad y se lo di a mis hijos. Al cabo de los meses me demandaron por alzamiento de bienes cuando ya estaba todo pagado”, continuaba explicando Bárbara Rey cómo ha terminado con líos con la justicia desde 2016 por este delito.

Gema López hablando de Bárbara Rey 'Espejo Público'

Pero la actriz cree sospechoso que le llegase un problema con Hacienda justo cuando había terminado de solventar el primero. De ahí que crea que hay una persona implicada en su persecución, aunque prefiere reservarse el nombre. “Por unas relaciones complicadas con mi familia vimos que era mejor llegar a un acuerdo. Él me está acusando de todo. Me está trayendo problemas. Él disfruta de la casa que vendí e incluso siguió disfrutando de zonas comunes. Yo creo que a mis hijos no les iba a pasar nada, pero había alguien que estaba dispuesto a ir a la cárcel para que fuera yo”.

Sofía Cristo, colaboradora de ‘Espejo Público’, quiso sacar la cara por su madre y defender su inocencia, aunque haya sido declarada culpable y ella misma haya confesado el delito de alzamiento de bienes: “Ha sido un paso para quitarme de en medio. No ha sido para tanto. Mi madre no ha cometido un súper delito. Ha querido protegernos y por eso se ha declarado culpable (…) En un momento dado, por una gestión, toma decisiones equivocadas por creer que puedes perder tu patrimonio, puedes poner cosas a nombre de tu familia. Mi madre no era consciente, porque estaba asesorada y no sabía que nos estaba poniendo en peligro”, añadía la Dj, que se apena de “tener antecedentes”, aunque subraya las buenas intenciones de Bárbara Rey: “Mi madre no es ninguna delincuente”. Es más, llega incluso a plantear que “no creo que vaya a cometer ningún delito para entrar en la cárcel”.