Bárbara Rey, sin filtros: “Nunca imaginé que me iba a ocurrir todo esto”

A sus 75 años, Bárbara Rey ha decidido poner en palabras una vida que, como ella misma dice, equivale a varias. En el libro "Yo, Bárbara", la actriz, vedette y musa del cine del destape abre las puertas de su memoria con la honestidad de quien ha sobrevivido a los focos, a los juicios -mediáticos y personales- y al amor que a veces fue cárcel. En conversación con Valeria Vegas para "Diez Minutos", Rey desgrana sin dramatismo pero con contundencia su trayectoria y confiesa: "Vértigo no, pero sí me impone mirar atrás. Yo que llegué en el 68 con la idea de ser actriz y modelo... nunca imaginé que me iba a ocurrir todo esto".

Bárbara, que durante décadas fue reducida a su físico, se sincera sobre el precio de ser deseada: "Parece que está reñido el físico con actuar bien", sentencia. Agradecida por el cariño de grandes como Berlanga o Umbral, recuerda que incluso durante los descansos de "La escopeta nacional" le tejía bufandas al director. "Se portaba siempre muy bien conmigo", cuenta con ternura.

Acusada de buscar escándalos

Su popularidad llegó acompañada del escarnio. "He querido dejarlo todo muchas veces. Irme a mi pueblo, a la tienda de electrodomésticos de mi padre", revela. Una frase que se ha repetido demasiado en su vida es: ¿Qué he hecho? ¿Qué ha pasado? Y aún hoy se le acusa de buscar escándalos que, según ella, "simplemente le han caído encima".

Sobre su matrimonio con Ángel Cristo, habla sin tapujos: "Lo dejé todo estando en la cima. Me enamoré y él no quería que yo siguiera trabajando. Nunca imaginé que iba a terminar trabajando en el circo". Esa decisión, que ella define como su mayor locura por amor, la aisló de su familia y amigos, y la sumió en un entorno marcado por los celos y la violencia.

En cuanto a su hijo, Ángel Cristo Jr., y las tensiones recientes que han copado titulares, Bárbara prefiere apoyarse en su fe. "Dios me da fortaleza. También mi tía, mi padre... y mi madre, que creo que quiere resarcirse desde el otro lado", dice con la serenidad de quien ha aprendido a sobrevivir al dolor.

Y del "monotema" -el Rey Juan Carlos, está harta. "Me tiene un poco hasta los huevillos. En mi vida han pasado muchas más cosas, muchas de ellas muy fuertes, que ni siquiera están en el libro".

Bárbara sueña con volver a los escenarios con una comedia divertida. Porque a pesar de todo, su historia no termina.