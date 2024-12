Bárbara Rey tiene pruebas que hacen temblar a Ángel Cristo

Bárbara Rey prometía hacer mucho ruido con su entrevista bomba para Telecinco. Y este lunes promete volver a hacerlo con una nueva remesa de la exclusiva que le concedió a la cadena para hacer las paces con ellos en lo judicial, pero también para poner a su hijo en su sitio en lo mediático. Ángel Cristo le puso contra las cuerdas cuando hace ahora poco más de un año decidió sentarse en el plató de ‘De viernes’ a denunciar la cruel infancia que sufrió. Creció entre drogas, episodios cargados de especial violencia y situaciones impropias para un niño de tan corta edad. Esto le ha pasado factura ya de adulto y no ha dudado en cobrársela a su madre, prometiendo venganza desde hace meses. La palabra “venganza” la pronuncia en todas sus intervenciones e incluso ha expresado que, si para cobrársela debe entrar en prisión, no lo dudaría y sigue adelante. La vedette, horrorizada al ver los límites que traspasaba su hijo, trató de ponerle freno a golpe de demanda, pero todo era en vano y siempre se subía la apuesta. Ahora, con su entrevista bomba, Bárbara Rey prueba una nueva estrategia: desenmascarar a su hijo de una vez por todas.

Bárbara Rey Mediaset

El pasado lunes la actriz fijase su atención en su affaire con el Rey Juan Carlos, lo sucedido con Adolfo Suárez y otras personas destacadas en su historia. Este lunes hará lo propio, centrando gran parte de sus declaraciones en sus hijos, Ángel y Sofía Cristo. Después de 20 horas de grabaciones comprimidas en sentencias de infarto, en la tarde de este lunes se han filtrado algunas palabras exclusivas que la protagonista le dedica a su díscolo hijo: “He tenido miedo de mi hijo y Sofía también”, dispara con toda la artillería, sabiendo el alcance de sus palabras y cómo estas podrían llegar a ser interpretadas por la audiencia. No le pesan, habla de manera muy contundente cuando dibuja cómo era la convivencia con su hijo, a quien le adjudica un comportamiento supuestamente violento y un carácter complicado.

“He descuidado a Sofía muchas veces por protegerlo a él. Y lo sabe. Sabe las veces que le he pedido a mi hija que lo perdonara y que le hablara cuando ella no lo hacía por motivos de sobra conocidos por él”, desvela en su entrevista, por la que dicen que se ha embolsado cerca de medio millón de euros. Una sesión de declaraciones nunca antes realizadas ente las cámaras, en la que pone en jaque su relación con su hijo, ya herida de muerte desde hace más de un año por una traición inesperada: “Nunca pensamos que llegaría a este extremo porque siempre hemos intentado contentarlo, quizás necesitaba el empujón de una persona que le animase a hacer eso”, apunta ahora a su nuera, la que se ha convertido en esposa de su hijo en una boda a la que no estaba invitada, pese a ir medio Telecinco.

Bárbara Rey tiene muy claro por qué hace esto ahora Ángel Cristo, pues como madre dice conocerle muy bien: “Lo único que te ha importado toda la vida es el dinero, es indigno lo que estás haciendo con tu madre”, le pide mirando a cámara, a la vez que promete desenmascararle para que ese sector del público que siente simpatía hacia él y ha creído su versión de la historia sepa quién es en la intimidad: “Puedo demostrar muchas cosas y él lo sabe. Él ha querido tener una buena relación conmigo hasta el 2023, cuando yo ya no podía darle el nivel de vida que él pretendía”. Cuando dejó de hacerlo le declaró la guerra y la emplazó en los platós de televisión, los mismos en los que ahora ella responde: “Él no tiene miedo a nada y estoy convencida de que se cree sus propias mentiras”.

Ángel Cristo con su madre, Bárbara Rey, y su hermana Sofía Cristo Gtres

Es por eso que Bárbara Rey prefiere comenzar una nueva vida en la que su hijo no tenga un papel protagonista. Ángel Cristo le ha destrozado de tal forma que incluso pensó quitarse la vida por ello, pero encontró la fuerza necesaria en su hija Sofía, quien le necesita más que nunca. La vedette está muy preocupada por ella: “Sofía está peor que yo, porque sabe cómo ha sido nuestra vida y cómo ha hemos vivido y cómo he sido yo como madre. Voy a hacer todo lo mejor por ella, porque tiene un corazón que no cabe en este país”.