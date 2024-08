Belén Esteban, derrotada al tener que afrontar una dura muerte

Belén Esteban estaba en un buen momento vital, aunque nunca termina de alejarse del todo de las polémicas. Los hitos que ha logrado su hija, Andrea Janeiro, la tienen en una nube de felicidad, aunque entre medias hay nubarrones como su enemistad con Terelu Campos o el robo que ha sufrido en su domicilio y del que asegura conocer el autor. Pero se suma un nuevo revés inesperado para terminar de amargarle las vacaciones a la colaboradora de televisión, al conocer que ha fallecido una persona con la que se sentía estrechamente unida. El dolor que siente ahora mismo es inmenso, de ahí que haya tratado de buscar consuelo en las redes sociales para que sus seguidores le acompañen en su duelo y, de paso, recen por el eterno descanso de su buena amiga.

Story de Belén Esteban despidiendo a una amiga Instagram

A través de una fotografía en primer plano de su amiga, Belén Esteban se ha despedido de ella con su horda de fans como testigo. “Mi Baby, cuánto que agradecerte. Gracias por querernos como nosotros a ti. Descansa en paz. Te quiero”, le dedicaba a su íntima confidente, que ha perdido la vida en las últimas horas. No ha querido desvelar las circunstancias que han rodeado a su pérdida, así como tampoco aquellos momentos en los que le ha ayudado tanto que se siente agradecida eternamente. Tan solo ha dejado constancia del profundo vacío que le ha dejado al conocer su partida y el buen recuerdo que siempre atesorará de ella y los momentos compartidos juntas. Obviamente, ahora éstos le provocan sufrimiento, pues aún debe asimilar la idea de que ya no estará más a su lado, al menos no en este plano existencial.

Para acompañar la imagen de su amiga y el mensaje de despedida, Belén Esteban ha incluido a su publicación una significativa canción. No es actual, sino uno de los éxitos de Selena, la artista que fue brutalmente asesinada en 1995 cuando aún tenía 23 años y una prometedora carrera por delante. Ha elegido para la despedida su himno ‘Como la flor’, haciendo hincapié en la parte de la canción en la que se escucha: “Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó, se marchó hoy. Yo sé perder, pero ay, ay, ay, cómo me duele”. Sin duda, un tema que logra retratar cómo se siente en estos momentos al tener que decir adiós a una amiga.