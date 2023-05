Belén Esteban desvela cuáles son sus planes en televisión

El 23 de junio "Sálvame" termina definitivamente su emisión. Por eso, estos días Belén Esteban habla sin pelos en la lengua a pesar de la renovación del Código Ético y el veto a numerosos famosos.

La semana pasada acudió al pódcast "Club 113" para hablar con sus tres conductores, Goorgo, Nil Ojeda y Werlyb. «Nosotros hemos estado 14 años... Ahora se escucha de todo... Pero a mí me da igual. Sé lo que hemos hecho. Me siento muy orgullosa de que 'Sálvame' es el programa de mi vida y hemos estado 14 años. Me quedo con lo bueno que hemos hecho», comentó Esteban.

Carlota Corredera junto a Belén Esteban GTRES

«Empezamos con una hora. Luego hora y media. Luego nos pusieron cuatro horas. Y luego nos pusieron cinco horas. De lunes a viernes y hemos trabajado también los sábados. Hemos hecho de todo en 'Sálvame'. Cinco horas... y sin contenido. Esos guionistas y directores se merecen el cielo. Nosotros llegamos a 'Sálvame' tenemos una reunión de 15 minutos, nos dicen el tema que se va a tocar y cada uno puede decir lo que quiera. A ver, ha habido movidas muy gordas. Nos hemos peleado entre nosotros todos los días. 'Sálvame' es un programa duro. Cuando había corazón era más fácil, pero es que ahora no hay corazón. Entonces, ¿qué? Nosotros. En 'Aquí hay tomate' era la duquesa de Alba, Naty Abascal... Ahora no hay temas. Y todo el mundo tiene el móvil. El paparazzi, para mí, no quiero decir que están acabados, pero les han jorobado», comentó Belén Esteban.

Belén Esteban y Toño Sanchís Gtres

También habló del dinero que aún le debe su ex representante Toño Sanchís (400.000 euros) así como de Jorge Javier Vázquez. «Es una persona muy importante para mí. Con Jorge he tenido las movidas más gordas que he podido tener en televisión. Con la mirada sabemos. Él me lleva muy bien. Pero cuando hay un tema que estamos en desacuerdo, se lía 'cisco' padre. Pero últimamente no estamos discutiendo mucho. Llevo con Jorge 14 años. He visto muchas veces más a Jorge que a mi marido. Le quiero muchísimo. Para mí, es el mejor presentador de televisión y una persona muy trabajadora».

La colaboradora también anunció que irá a "El Chiringuito de Jugones" y reconoció que «plataformas muy importantes» le están haciendo ofertas. «Ahora mismo estoy en 'Sálvame', pero tengo alguna idea... No puedo decir más... Para algo. Yo estoy con mi productora, La fábrica de la tele, y seguiré con ellos. Quiero descansar... hasta octubre, noviembre. Ahora sólo trabajo lunes, martes y miércoles. Ya quiero trabajar menos. Me gusta la tele. Yo soy de La fábrica. Cuando digan hasta aquí... Iré a algún programa de televisión y me haré dos o tres exclusivas al año con tranquilidad...», sentenció.