Belén Esteban: “Me gusta tener una Reina que, sin olvidar que es Reina, pasea por Malasaña y cena con sus amigas”

Su foto con el rey Felipe VI y con la Reina Letizia saltó incluso a la prensa internacional. Pero sobre todo, medio mundo se enteró de esa cálida y fugaz conversación entre nuestra reina y la llamada princesa del pueblo. La colaboradora televisiva, ahora nueva estrella de Netflix, nos recibe para ahondar con La Razón en este encuentro royal y reflexionar sobre la Monarquía.

Cómo ve el papel de la Reina ¿Letizia y cómo cree que ha ido creciendo con los años?

Tengo que decir que a mí siempre me han gustado los Reyes, no he visto altibajos en un papel siempre impecable a lo largo de los años. Sin fisuras. Siempre me han gustado la reina y el rey. Me siento muy orgullosa de las dos hijas que tienen. Pero el día que vi a la princesa Leonor jurando la Constitución, me emocioné un montón. Y lo publiqué en mis redes sociales porque me emocionó.

¿Con qué impresión se queda del fugaz encuentro en la fiesta del 25 aniversario de La Razón?

Los Reyes me trataron muy bien y me sorprendieron para bien. Le dije a la Reina que tenía que ver “Sálvese quien quiera”, de Netflix, y me sonrió. Ella estuvo encantadora conmigo. El rey me pareció súper apuesto, súper atento y súper educado. Estoy muy contenta. La Reina me preguntó por mi familia y eso me hizo mucha ilusión. Cuando le mandé las fotos a mi madre, ella se emocionó mucho.

¿Cree que Letizia es una Reina cercana? ¿Cuál es su experiencia?

Muy cercana, totalmente. Cuando la veo por la tele pienso que es una Reina muy cercana, que queda con sus amigas, que pasea por Malasaña y que va a restaurantes en los que puede comer cualquier ciudadano. Sin olvidar que es la Reina, por supuesto. Esa es su grandeza.

¿Entre la reina y usted han acaparado todas las miradas? Venciendo a expresidentes de Gobierno y a líderes nacionales políticos ¿ por qué cree que es?

Porque yo creo que la gente no se esperaba que la Reina y el Rey me pudieran saludar. La verdad es que me hizo mucha ilusión. También saludaron a mis compañeros Kiko Hernández, Lydia Lozano y María Patiño. Con toda la gente que había en la fiesta, tuvieron el detalle de pararse con nosotros y con mucha más gente que había ahí. Es verdad que hablé con varios políticos, saludé con educación a todos. Hubo alguien que quería hablarme de política pero yo la política me la quedo para mí misma. Yo de política sé lo que pienso y ya está. No quiero que nadie me utilice en el tema político.

Es ante todo, monárquica…

Entiendo a la gente que no es monárquica y la respeto. Pero también pido que me respeten a mí por ser monárquica. En todos los años que he estado en televisión, siempre se me ha notado que soy monárquica. Con el tiempo he aprendido a saber respetar a todos y solo quiero me respeten a mí por ser monárquica.