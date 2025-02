Belén Esteban, María Patiño y Matamoros lapidan a Parada por acusar a Anabel Pantoja

Anabel Pantoja y David Rodríguez están en el ojo del huracán, pero tratan de recuperar cierta normalidad en sus vidas. El revés médico de su hija Alma les hizo pasar 18 días a los pies de su cama, rezando por un milagro que finalmente se les concedió, regresando a su casa con su pequeña en brazos. Aún les quedan muchas visitas a los especialistas para cerciorarse de que todo está bien, pero en medio de esta felicidad se les vino el mundo encima. Fue cuando la justicia puso el foco sobre ellos, después de ser alertados por el propio hospital, que comunicó las circunstancias en las que había llegado la niña al centro médico. El protocolo continúa activo, es rutinario y se activa de manera habitual, pero han salido sin medidas cautelares, aunque aún sigue abierta la investigación. Ellos confían en la justicia, pero no pueden evitar sentirse mal al verse señalados, no solo por las autoridades, sino especialmente por el público. Mientras muchos les defienden, son otros los que aprovechan para cargar contra ellos. Especialmente en contra de la sobrina de Isabel Pantoja.

Anabel Pantoja y David Rodríguez Gtres

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha abierto una investigación después de que el hospital les remitiese el parte médico de la pequeña Alma. Sus lesiones están siendo analizadas, lo que les sitúa como investigados. Son muchos los que quieren ahora saldar sus deudas del pasado, entrando en especulaciones que traspasan todas las fronteras, al tratarse de un tema tan delicado en el que no debería existir opiniones, sino tan solo hechos. Una peligrosa frontera en la que se ha asentado José Manuel Parada, que juega con fuego en sus declaraciones públicas, al dar a entender que sabe más que el resto sobre el caso. Da a entender que él ya manejaba ciertos detalles que después trascendieron al público, aunque su lejanía actual al clan hace dudar a todos en ‘Ni que fuéramos Shhh’ de que esté diciendo la verdad. Es más, todos han coincidido en echarse encima suya y denunciar que está buscando un minuto de fama que no le correspondería, quizá en el peor momento y en las circunstancias menos apropiadas.

Así lo considera Belén Esteban, al ver las declaraciones de José Manuel Parada. Está muy enfadada y no entiende qué interés tiene en dar a entender algo que ni la propia justicia conoce: “¿Qué eres vidente o estás en el CSI? ¿Qué rumores has oído? Dilo, valiente. ¿Qué rumores has escuchado? ¿Te acuerdas de lo que te dijo Kiko? Piensa en ti”, reta la colaboradora al que fuese presentador de ‘Cine de Barrio’. Le anima a cruzar la frontera que bordea, a decir lo que dice conocer, pues tiene la certeza de que está vendiendo humo y que si se atreve a decir algo inapropiado estaría cometiendo un grave delito, al estar valorándose la salud de una menor.

María Patiño y Belén Esteban Gtres

Lo mismo piensa Kiko Matamoros, que tilda la reaparición de José Manuel Parada como un intento de sacar algún beneficio personal: “Hay algo repugnante en esto, es el oportunismo”. Y es que el colaborador de ‘Ni que fuéramos Shhh’ considera que “ahora que se ha filtrado información, sales otra vez, de manera oportunista y sucia, a reivindicar. Eres un oportunista, mentira y, además… me voy a callar”, se mordía la lengua para no traspasar fronteras que le lleven ante un juez. Le tomaba el testigo María Patiño, que guarda la misma opinión: “Yo no me creo que él manejase esa información (…) Le digo una cosa a José Manuel Parada, si tú tenías la información de que estaba siendo investigados. Él como periodista podría haberlo contado. Yo el día 21 de enero me entero de esto y si lo hubiera sabido lo cuento. Parada, perdiste una oportunidad de oro para dar esta primicia”, se jacta de él por querer ponerse la medalla de una exclusiva, dos semanas después de que fuese de dominio público.