Kiko Matamoros manda callar a José Manuel Parada tras decir una burrada sobre Anabel Pantoja y su hija

Han pasado diez días desde que la hija de Anabel Pantoja está ingresada en el Hospital Materno infantil de Gran Canaria. Se han vivido momentos de gran angustia y preocupación, los cuales no han terminado, aunque el optimismo está comenzando a aflorar. Su evolución, aunque lenta, es favorable, lo cual está haciendo que la familia se mantenga con la esperanza firme. Se encuentran pasando las horas interminables en una sala de espera, aguardando noticias de los médicos y cualquier señal que les pueda dar visos de que las cosas mejorarían. Mientras tanto, en otra realidad paralela, hay quien ha encontrado razón para criticar a los padres y al resto de la familia. El primero en hacerlo fue Antonio Montero, mostrando su asombro porque la influencer no había contado nada en sus redes sociales, cuando había mostrado su embarazo a sus fans. Le llovieron las críticas por no tener en cuenta las circunstancias en las que se encuentra y que no es precisamente el mejor momento para estar pensando en sus seguidores. Pero también José Manuel Parada le ha seguido los pasos y Kiko Matamoros le ha cortado el paso, al ver que él también ha patinado.

José Manuel Parada GTRES

El presentador tampoco ha estado acertado en sus declaraciones. Quien fue conductor del mítico ‘Cine de Barrio’ ha querido dejar patente su queja de manera pública, pues reclama más información sobre lo que le sucede a la hija de Anabel Pantoja. Quizá aún no le hayan trasmitido el motivo por el que la pequeña ha sido ingresada en el hospital, pues de otra forma no se entendería esa insensibilidad a la hora de tratar el tema ante la cámara. Entre los compañeros de los medios se ha conocido lo sucedido, pero por respeto a la familia no se ha filtrado nada y se aguarda a que sean ellos quienes elijan qué y cómo contar al público.

Algo que parece no entender José Manuel Parada, quien pone como ejemplo a Raphael, que recientemente ha sido ingresado en el hospital tras sufrir un revés médico que, tras diversas pruebas, terminó siendo un linfoma cerebral: “Contrasta un poco tanto silencio con la última enfermedad de un artista tan importante como Raphael. Raphael dijo ‘pues vamos a contar las cosas como son’ y se llevó muy bien con la prensa”, criticaba que Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez, permaneciesen las 24 horas en el hospital y no reservasen un hueco para hablar con la prensa a dar explicaciones. La propia periodista que le hizo la pregunta quiso ponerle freno al recordarle que “bueno, es un menor, es un bebé… es muy respetable”. Él cedió un poco, aunque sigue empeñado en exigir conocer qué pasa en la Unidad de Medicina Intensiva en la que continua la niña ingresada: “Las enfermedades hay que respetarlas siempre, pero venimos de una claridad informativa y esto es una oscuridad absoluta”.

Kiko Matamoros Ni que fuéramos

Al escuchar las palabras de José Manuel Parada en la alfombra roja de los Premios Iris, Kiko Matamoros no ha podido morderse la lengua. El colaborador ha estallado en ‘Ni que fuéramos Shhh’ en defensa de la lógica, ya no tanto de la que fuese su compañera de ‘Sálvame’, con la que no siempre hizo buenas migas: “Mira parada, te favorece el silencio. Lo mejor es que te calles. Cada vez que abres la boca sube el pan. Vamos a ver, no es un problema de lo que le apetezca a la prensa, ni al público, ni a ti. Es un problema de intimidad de un menor. Son los padres los que deciden. Si te gusta bien y si no también”, le ha despechado, muy molesto por cómo ha tratado de pedir que Anabel Pantoja dé explicaciones sobre el motivo por el cual su hija lleva diez días ingresada con su corta vida en peligro.