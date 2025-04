Belén Rodríguez, tras echar a Terelu Campos de su vida, ahora fuerza la reconciliación: “Me parece violenta esta situación”

Belén Rodríguez ya se encuentra con fuerzas para volver al trabajo, como ya lleva haciendo unos días en el plató de ‘TardeAR’. Pero parece que su renovada fortaleza en medio de su lucha contra el cáncer le hizo también batallar contra Terelu Campos. Al menos sí por el hecho de dar por finalizada su amistad, después de que se haya sentido abandonada por ella cuanto más la necesitaba, en plena lucha por su vida contra una enfermedad que ella bien conoce.

“Terelu me llamó al principio para acompañarme a los médicos y todo, súper cariñosa, le llamé para darle el resultado de la biopsia y nunca se supo más de ella. Con Carmen sí, hablo varias veces al día, se ha portado muy bien conmigo. Pero yo con Terelu no tengo relación, ni buena, ni mala, ni regular, no la tengo”, decía la semana pasada. Estaba muy decepcionada con su amiga y reconocía que en la lista de cosas pendientes por hacer antes de morirse no estaba precisamente reconciliarse con ella. Se mostró dura. Hoy ha tendido puentes para una posible paz.

Belén Rodríguez le tiende la mano a Terelu Campos

La colaboradora ha querido tener un gesto público con la que fuese una amiga tan íntima que casi eran hermanas. Ellas, con Carmen Borrego y Rocío Carrasco siempre estaban bajo el seno de María Teresa Campos y eran habituales en fechas tan señaladas como Nochevieja y todos los cumpleaños familiares. Eran casi hermanas, de ahí que después de la contundencia con la que habló la semana pasada, Belén haya querido dar un paso al frente. Más después de ver que a lo largo de todos estos días su ‘enemiga’ no ha contraatacado, ha permanecido en silencio para no hacer más grande su distancia.

Carmen Borrego Belén Rodríguez y Terelu Campos Gtres

Pues llega un acercamiento sorpresa. Belén Rodríguez ha querido aprovechar que en breves Terelu se sube a los escenarios para mandarle un mensaje directo desde ‘TardeAR’: “Yo no soy rencorosa. Terelu, me gustaría ver tu nueva obra de teatro. Si tienes a bien invitarme yo hago el ‘photocall’ y lo que tú quieras. Me encantaría”, se proponía de buena fe. Ahora bien, no hay entradas, al menos no para Valladolid como así defendió la ahora actriz tras la polémica con las invitaciones.

Así, le anuncian que, si quiere asistir, tendrá que rascarse el bolsillo y comprar: “Sí, sí, yo estoy dispuesta a pagar, pero me parece muy violenta en esta situación ir a verla. La obra me apetece un montón y estoy hablando completamente en serio”, recalca para evitar que le acusen de emplear la ironía. Y es que parece que Belén Rodríguez ha recapacitado y si la semana pasada decía que no tenía intención alguna de reconciliarse, ahora sí que trata de buscar un punto de apoyo para hacer palanca y mover a Terelu Campos de su postura.