Belén Ro se sincera sobre la verdadera relación que mantiene con Terelu Campos: "Hace meses que no he vuelto a hablar con ella"

Belén Rodríguez ha vuelto a al trabajo tras cinco meses después de ser diagnosticada de cáncer de garganta. La conocida colaboradora de televisión tuvo que apartarse de manera temporal de la pequeña pantalla para centrarse en su tratamiento contra la enfermedad. Tras 35 sesiones de radioterapia y 3 de quimioterapia, la televisiva se encuentra aún en proceso de recuperación tras finalizar con el "tratamiento", que "afortunadamente ha ido muy bien".

Vuelta a la televisión

Ahora que se está "recuperando muy bien",Belén Rodríguez ha querido poner en valor a toda la gente que ha estado a su lado en estos meses tan complicados tras su diagnóstico, sintiéndose muy afortunada por el cariño y apoyo que ha recibido.

"He tenido más apoyo del que me me hubiera gustado tener. No sabes lo que es dar el parte diario a cincuenta persona estando muda dos meses y medio", ha confesado la televisiva en "Fiesta", reconociendo que me siento súper sola. Ha estado tan pendiente la gente de mí que ahora me estoy incorporando a mi vida que me ha invadido una sensación de soledad".

Carmen Borrego Belén Rodríguez y Terelu Campos Gtres

En su regreso, Belén Ro se ha mojado sobre el conflicto de Terelu Campos y Alessandro Lequio, señalando que tienen los dos razón. "Es decir, que Terelu se pagaba una secretaria, ¿no? Pues para todas estas cosas. Para que le trajera la Coca-Cola, para que le trajera el tabaco, y para todo lo demás. Hay cosas como remover el yogur, o como lo que ha contado hoy un testigo de sacar las pastillas y tal, que no las he visto en la vida. Es verdad que Terelu es una persona muy exigente, y tiene carácter, y que en esa autoexigencia, pues... exige a los demás y también te puede contestar mal. Pero no creo que haya que tomarse las cosas a la tremenda, son épocas, han pasado 30 años de eso", ha reconocido la colaboradora.

Sin relación con Terelu Campos

A raíz del conflicto de la hija de María Teresa con el conde italiano, Belén Rodríguez, con total sinceridad, ha desvelado que no mantiene ninguna relación con Terelu Campos, a la que ha estado muy unida siempre. "Aunque me llamó y se preocupó mucho por mi enfermedad al principio, hace meses que no he vuelto a hablar con ella", ha desvelado la televisiva. "Con Carmen Borrego sí, habló varias veces al día, se ha portado muy bien conmigo. Pero yo con Terelu no tengo relación, ni buena, ni mala, ni regular, no la tengo", ha añadido la colaboradora, confesando que "no me he planteado" si su antigua amistad con la hermana mayor de las Campos se podría recuperar.