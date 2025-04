Belén Rodríguez da la última hora de su salud en pleno tratamiento contra el cáncer: "He estado malísima"

Belén Rodríguez anunció a finales de noviembre de 2024 que le había sido detectado un tumor maligno en la garganta. Tras experimentar molestias persistentes, como tos y dolor en la garganta durante varios meses, decidió buscar atención médica y fue entonces cuando recibió el fatal diagnóstico. Desde entonces, vive alejada temporalmente de la televisión para centrarse en su tratamiento y recuperación. ​

A pesar del duro bache que atraviesa, la periodista ha mostrado una actitud positiva en todo momento. Ha dejado de fumar y comparte con sus seguidores en redes sociales consejos para que sigan su ejemplo, y sigue practicando ejercicio siempre que puede. Sin embargo, en las últimas semanas ha tenido que tomarse un descanso y alejarse del gimnasio a consecuencia de un empeoramiento en su estado de salud.

Belén Rodríguez da la última hora sobre su estado de salud

Ante la preocupación que se ha extendido entre su comunidad, extrañada por la ausencia de la colaboradora en redes sociales, Belén Rodríguez ha explicado que contrajo un virus que la ha llevado a adelgazar de forma considerable, con la consiguiente pérdida de fuerza y energía que la repentina pérdida de peso conlleva.

“Buenos días cariños míos. A ver, me preguntáis que por qué he estado tantísimos días, que son muchos, sin ir al gimnasio y sin deciros nada. Pues es que hace como ocho nueve días, o más, que ya no me acuerdo, tuve un virus estomacal y he estado malísima. Tanto que no he salido de casa. He adelgazado muchísimo, entonces no puedo ir al gimnasio hasta que recupere peso. Mi objetivo en la vida a partir de ahora es comer, comer y comer. Me voy a comprar cosas que engorden porque he estado sin comer varios días”, ha explicado a sus seguidores, con quien también ha celebrado el importante paso que ha dado meses después de ser diagnosticada.

El feliz anuncio de Belén Rodríguez

Haciendo gala de su habitual sentido del humor, la periodista ha compartido con sus seguidores que por fin ha pedido cita en la peluquería para teñirse el pelo. La última vez que lo hizo fue el pasado 31 de diciembre, para lucir radiante en Nochevieja, y el paso del tiempo ya se hace patente en sus grises raíces.

¿Su truco para que pasen inadvertidas? Ella misma lo revela. “Me he puesto gorritos y pañuelos para que no me las vierais, pero por fin hoy voy a la pelu y me voy a teñir. No me lo creo ni yo”, celebra.