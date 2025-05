Belén Rodríguez y la verdad de su tenso encontronazo con Terelu Campos que terminó mal

Era de esperar que Belén Rodríguez y Terelu Camposse viesen las caras en los pasillos de Telecinco. No solo porque son compañeras, aunque en distinta franja horaria y plató. Especialmente porque tiene amigos en común, pues antes de declararse la guerra ellas mismas eran íntimas. Pero ahora están lanzándose pullas e indirectas desde sus puestos, hasta que en la tarde de este domingo sucedió lo inevitable: un encontronazo fortuito. Saltaron chispas.

Jorge Moreno, desde ‘Fiesta’, confiesa haber sido testigo de lo sucedido y que el encuentro fue tan decepcionante, que Belén Rodríguez “se ha ido a casa con un disgusto”. “Ella no veía que estaba Terelu delante, le he dicho ‘anda, mira quién está ahí’. Terelu Se ha girado, nos ha visto, nosotros nos hemos querido acercar a ella, ella se ha reído y ha dicho ‘bueno, ya nos veremos, ya hablaremos’”. Al principio se lo tomó a broma, pero después le afectó que la que fuese su amiga se marchase sin saludarla, según su compañero de programa en los fines de semana de Telecinco. Ahora, desde ‘TardeAR’, aclara lo sucedido.

Belén Ro y la verdad de su encontronazo con Terelu Campos

Tras ver el vídeo que resumía la narrativa del programa de Emma García, Belén Rodríguez toma la palabra: “Fue ayer domingo. Para mi ayer Telecinco fue un campo de minas, porque no me podía encontrar con más enemigos”. Y eso que reconoce que los fines de semana la cadena está más tranquila y hay poco tránsito. El justo y necesario para toparse de frente con la hermana de Carmen Borrego a la salida del recinto para coger un taxi de vuelta a casa.

“Yo no veo nada. Quien me conoce sabe que yo me encuentro a una persona delante y la gente me dice ‘qué maleducada Belén que no saludas’, pero realmente no veo. Estoy en mi mundo. Primero que no veo de vista, ni con gafas, pero es que luego estoy en mi mundo y no veo”, comienza a excusarse. Ahí fue cuando su amigo Jorge le indicó que Terelu estaba frente a ellos y dice que “mi impulso natural fue acercarme a saludar”. Resultó ser un paso en falso, pues se quedaron a medias al ver cómo la otra parte ponía pies en Polvorosa tras verles.

Terelu Campos en el plató de "Supervivientes" Telecinco

Al ver que pasaba de largo sin decir ni mu, a Belén Rodríguez “le da la risa floja y me dice, palabras textuales no me acuerdo, algo así como ‘ya hablaremos o ahora no podemos’”. Dice que interpretó que no podían cruzarse porque este martes se verán en el mismo plató, lo que echaría por tierra el espectáculo que tienen preparado para la audiencia. Y es que, tal y como anuncia Frank Blanco: “Va a responder uno por uno a todos los que le han acusado de diva”. No hay mejor sitio que hacerlo precisamente donde han ido a sentarse todos ellos y donde trabaja también Belén, su última enemiga pública, otrora íntima amiga.