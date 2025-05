Belén Rodríguez mete en apuros en Telecinco al decir a quién tiene en el congelador

Cuenta la leyenda urbana que Cristina Tárrega se entretiene en su casa metiendo a sus enemigos en el congelador. No es que apile cadáveres, sino que más bien tendría un álbum de fotos con todos aquellos que le habrían ofendido, para atraer la mala suerte y demás desgracias hacia ellos. Por supuesto, ella ya lo ha negado por activa y por pasiva.

Pese a todo, el rumor sigue estando ahí y parece que no le incomoda ya tanto este tema. Es por eso que una vez más ha jugado con esta teoría de la conspiración popular en ‘TardeAR’. Siempre ha negado incluso que sepa cómo se hace esta práctica de brujería. Desde su programa han querido sacarle de la duda y mostrarle, paso a paso, con la ayuda de Belén Rodríguez, cómo se congela a una persona como castigo esotérico.

Curso de congelación de enemigos en ‘TardeAR’

“Yo tengo a nadie nunca en el congelador. Eso es una leyenda urbana, porque, además, os lo digo, eso no sirve para nada. Si tú eres católica, cristiana… no lo he probado, ni lo voy a probar, porque me parece un absurdo. ¿Eso para qué va a servir? Si sirviese para algo estarías todos congelados ya”, se defendía Cristina Tárrega. Semanas más tarde, como buena alumna, se sienta en medio del paltó al lado de un congelador para tomar buena nota.

Antes de comenzar, Belén Rodríguez explica que no congela a personas como medio de vida, que no se dedica a ello profesionalmente, sino que es un mero hobby. Dicho esto, confiesa que en su congelador “actualmente tengo a seis personas”. Luego aclara que solo cinco de ellos trabajan en televisión. Aunque tiene un problema, pues sabe congelar, pero no el proceso inverso, el descongelar a sus enemigos cuando hacen las paces: “Se crean unos caos mundiales, por eso hay organizaciones enteras que se vienen abajo, porque no sé descongelar”.

Pero la lección de hoy es para congelar, el segundo pasó quizá otro día. “Tengo que congelar con muy mala leche. Yo congelo cuando me hacen daño, para que me dejen de hacer daño”, dice la colaboradora muy segura de la eficacia de su invento mágico. Mientras explica esto, Frank Blanco desenvuelve una manzana que estaba cubierta en papel de aluminio. Al mostrarla a cámara se ve cómo le han retirado el corazón a la fruta, sustituyéndolo por un papel. En él se escribe el nombre de la víctima de estas malas artes.

Al abrir la primera manzana, se muestra el primer nombre y éste es Luitingo. Belén Rodríguez no sabe dónde meterse, pues vienen de su propio congelador. Peor aun cuando se abre la segunda manzana: un directivo de Telecinco. Desde el programa lo silencian. No pueden decirse quién es para evitar problemas legales. El tercero: Carmen Alcayde, porque “me hizo mucho daño, ahora la tengo congelada por costumbre”. El cuarto es ambiguo, pues se trata de su “exnovio”. No le nombra, como tampoco al quinto, un compañero de programa actual. ¿La última? Sylvia Pantoja. Se reconciliaron el pasado fin de semana, aunque seguía congelada.