Bertín Osborne cancela un concierto por falta de bombillas (y de público)

Bertín Osborne está de rabiosa actualidad desde que se convirtiese en padre junto a Gabriela Guillén. No tanto por el nacimiento de su vástago, sino especialmente por sus reticencias a reconocer su paternidad e iniciar una batalla mediática y legal contra la paraguaya que finalmente entendió que no iba a ningún lugar. De ahí que finalmente haya reconocido que el retoño es suyo, poniendo fin a su litigio. Y es que desea centrarse de lleno en su trabajo, dejando polémicas a un lado. Eso sí, en el terreno profesional no es que le esté yendo mucho mejor, como así se ha comprobado en su último concierto, que tuvo que ser cancelado en el último momento por culpa de problemas técnicos.

Bertín Osborne desesperado en la prueba técnica Gtres

El cantante tenía agendado un espectáculo en la plaza de toros de la localidad madrileña de San Agustín de Guadalix. Se subió al escenario, pero no para entonar sus míticas canciones, sino más bien para excusar que esa noche no habría show, pues se ha encontrado con una situación tan atípica, que jamás la había presenciado a lo largo de su carrera. Con mucho pesar y con un cabreo contenido, el artista tuvo que informar a su reducido, pero fiel, público que la actuación tenía que ser cancelada por culpa de las deficiencias en la iluminación. “Hola a todos, llevo 43 años encima de un escenario y es la primera vez que me pasa esto. Aquí hay tres bombillas y esto es un montaje profesional y con el humo y las luces esto se ve muy bonito. Y aquí hay 14 músicos que tienen que leer partituras y no puedo hacerlo, porque esto es una cagada”, se confesaba con el reducido grupo de fans que aguardaban el inicio del concierto.

A pesar de la imposibilidad técnica de poder ofrecer el espectáculo que había ideado, Bertín Osborne quiso tener un gesto con aquellos que se habían acercado hasta allí para verle en acción. Así, aprovechando que tenía el micrófono en la mano, no dudó en arrancarse a cantar algunos de sus grandes éxitos, como ‘Échame la culpa de lo que te pase’. Tras recibir el calor de los aplausos, se disculpó nuevamente, muy apurado por tener que dejar plantado a sus seguidores por cuestiones ajenas a él. Es por eso que prometió que regresaría en otra ocasión para compartir su talento con ellos.

Bertín Osborne Gtres

Un batacazo para su público que, en esta ocasión, se contaba en decenas, pues no era un show tan multitudinario como se esperaba, como eran antaño. También es posible que no haya tanta afluencia de personas en sus conciertos porque no cuentan con tanta promoción como sucedía antes, que sus shows se anunciaban incluso en televisión. Sin embargo, ahora la imagen pública de Bertín Osborne se ha visto resentida por las polémicas. El hecho de haber sido padre de nuevo y mostrar su rechazo a ejercer como tal ha provocado que su imagen se desgaste. Gran parte de su público lo conforman mujeres que, en esta situación, se han visto más identificadas con la lucha de Gabriela Guillén para que su hijo sea reconocido y tenga su sustento asegurado.

Algo que finalmente hizo a golpe de comunicado: “Bertín Osborne ha querido hacer público hoy el compromiso de dar el futuro para el bebé que dio a luz Gabriela Guillén hace cinco meses, normalizando de esta manera la relación con la empresaria que fue en su momento pareja del cantante y mostrando la máxima responsabilidad con este menor”, rezaba el escrito que remitió a los medios con el que ponía fin al escándalo: “Me equivoqué y no quiero seguir haciéndolo. Gabriela se merece todo mi respeto y, desde luego, por encima de nosotros está un menor que tiene que crecer en armonía, alejado de cualquier polémica. Es una responsabilidad que asumo”, se compromete al fin.