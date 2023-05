Esther Doña, muy identificada con Ana Soria

La entrevista de Enrique Ponce y Ana Soria en 'El Hormiguero' sigue dando de qué hablar. La primera intervención pública de la pareja en un plató de televisión ha suscitado multitud de comentarios, tanto positivos como negativos, y algunos rostros conocidos han simpatizado con el torero y la almeriense y su historia de amor. Una de ellas ha sido Esther Doña. Ayer, la viuda de Carlos Falcó confesó en 'Y ahora Sonsoles' que se sentía muy identificada con el matador de toros y la joven. La colaboradora también fue objeto de críticas por la la diferencia de más de cuarenta años que se llevaba con el marqués de Griñón.

"Me sentí muy identificada cuando escuché a Ana ayer. Hasta el día de hoy sigue siendo así. Cuando se refieren a Carlos y a mí tienen que poner el número", comenzó diciendo Esther Doña. Aún así, esa diferencia para ellos no les supuso ningún problema y desveló que el marqués de Griñón "siempre decía que la edad es importante solo si eres un vino o un queso". La colaboradora de 'Y ahora Sonsoles' tampoco olvida la sobreexposición mediática que tuvo que vivir durante su relación con el padre de Tamara Falcó. "Era brutal, impresionante. Cuando comentábamos lo de Harry de Inglaterra y Meghan, la persecución en Nueva York de hace unos días, me recordó. Los motoristas se iban hasta por las aceras", desveló sobre el asunto. Pero con el paso del tiempo, poco a poco dejaron de estar en el centro de la palestra mediática, como Ponce y Soria. "Luego la presión de los medios se relajó. También es eso si lo buscas solo", aseguró Doña. Y añadió para terminar su intervención: "Ahora que no tengo pareja lo normal es que estuvieran detrás para ver si hay algo y no lo tengo".

Enrique Ponce revela que le entró a Ana Soria por Instagram Atresmedia

Y a colación de esta soltería, Esther Doña no dudó en volver a cargar contra su ex, Santiago Pedraz, después de que asistiera a los toros con Elena Hormigos, su pareja actual y con la que espera un hijo. El juez atendió brevemente a los medios que le esperaban en la plaza de Las Ventas y sus declaraciones no han sentado nada bien a la colaboradora. "Me parece fenomenal que hable. El tema es que él me culpaba a mí de tener que hablar a la prensa porque era mi pareja", sentenció sobre su expareja. "Ahora no estoy yo, habla él y ella porque quieren, no por Esther Doña", expresó. La televisiva está muy extrañada de la actitud de Pedraz desde que rompieron su compromiso y añadió: "Yo le llevaba a él a los toros. Ahora él la lleva a ella".