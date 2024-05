Bertín Osborne por fin contesta a la gran pregunta: ¿ha visto ya a su supuesto hijo?

Inesperado -y aplaudido- cambio de actitud en Bertín Osborne. Desde que se dio a conocer que a sus casi 70 años podría ser padre de nuevo junto a Gabriela Guillén, el presentador ha evitado pronunciarse sobre todas las polémicas relacionadas con este asunto. Solo rompió su silencio previo pago entre las páginas de la revista "¡Hola!", donde dejó claro que no quería ejercer de padre y que solo respondería a sus responsabilidades económicas del menor si se demostraba mediante un test de ADN que realmente es su progenitor.

De momento, se desconoce si las pruebas se han realizado, aunque Gabriela Guillén, la madre, sí confirmó que había interpuesto la pertinente demanda para iniciar el proceso. Ahora, Osborne se ha mostrado mucho más abierto con la prensa y ha señalado que no tiene "ningún problema" con Guillén, reafirmándose en sus palabras recogidas en la revista anteriormente mencionada: "Haré lo que tenga que hacer y asumiré mis responsabilidades si tengo que asumirlas. Lo he dicho siempre y lo mantengo".

Por más que Gabriela se queje públicamente de que Osborne no se ha interesado por el menor y de que no tiene ningún tipo de contacto con él, el presentador asegura que los dos están "de acuerdo en todo" y que se hará "responsable" del bebé "cuando se sepa" si realmente es el padre.

Una de las cuestiones que más ha dado que hablar en los últimos meses es el interés que Osborne habría mostrado o no en, al menos, conocer al bebé. Hay quien aseguró que sí había podido ver una foto del menor a través de El Turronero, un amigo en común con Guillén, pero ahora ha sido él mismo quien lo ha desmentido: "No no no, porque no tengo WhatsApp".

Bertín Osborne deja claro que asumirá responsabilidades en cuanto al bebé de Gabriela si se demuestra que es el padre Europa Press

En definitiva, Osborne ni siquiera se hace una idea del aspecto del bebé que podría ser suyo, aunque recalca en todo momento que se hará cargo -económicamente- de él en cuanto tenga frente a él unos resultados positivos de unas pruebas de paternidad que se están demorando inexplicablemente, teniendo en cuenta que, de cara a la opinión pública, tanto él como Guillén están interesados en que se lleven a cabo.

De nuevo mostrando una actitud conciliadora con Gabriela, el cantante la define como una mujer "responsable y trabajadora", y está seguro de que "saldrá adelante con todo", recordando una vez más que él estará a su lado si finalmente se demuestra que tienen un hijo en común.