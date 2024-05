Bertín Osborne habría cumplido “todas las peticiones” de Gabriela Guillén

La situación de Gabriela Guillén ha terminado por superarla ante las constantes críticas que recibe, no solo por las redes sociales, sino por la calle. La que fuera “amiga especial” de Bertín Osborne ha concedido una nueva entrevista para denunciar todos los comentarios de odio que está recibiendo tras su regreso a España.

Ha permanecido alejada del foco mediático durante las semanas que estuvo en Paraguay para presentar a su hijo, fruto de su relación con el cantante de rancheras, a su familia. Sin embargo, su regreso ha sido devastador para los nervios de la modelo y ha tenido que agarrar el toro por los cuernos. En una entrevista concedida a “Vanitatis” ha querido dejar claro que no piensa tolerar a aquellas personas que la tachan de “cazafortunas” y la increpan en plena vía pública. Sin embargo, eso no ha sido lo que más ha llamado la atención. Y es que Gabriela Guillén está sola ahora que su madre ha regresado a Paraguay y no contaría con ayuda económica de Bertín: “Hasta ahora, no he visto un céntimo de nadie. No sé de dónde sacan que tengo ayuda. La única es la del Estado, debido a que me pagan la maternidad. Es mi derecho al ser contribuyente en España. Soy fuerte. Pese a que mi madre, la pobre, no me pudo dar lo que ella hubiera querido, yo estudié y trabajé a la vez”, sentenciaba en sus declaraciones al padre de su hijo.

Gabriela Guillén responde al cambio de opinión de Bertín Osborne, que ahora quiere un acercamiento Europa Press

El entorno más cercano de Bertín, según daba a conocer “20 Minutos”, no ha permitido el relato que estaba contando y se han pronunciado sobre ciertas ayudas que al parecer no estaría teniendo en cuenta. Lo cierto es que Bertín Osborne habría enviado varias transferencias para ayudarla mientras fueron pareja. Además, antes de su ruptura habrían formalizado un pacto económico para no tener problemas de este tipo. Las palabras de Guillén suponen “un nuevo socavón en la ya de por sí maltrecha relación entre ellos”, han calificado. También se ha querido hacer hincapié en que, sin tener constancia de que el hijo sea realmente suyo, se ha hecho “frente a todas las peticiones que se le han puesto por delante”.