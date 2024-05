Una hartísima Fabiola Martínez deja en shock a todo el mundo tras hablar así de Bertín Osborne

Fabiola Martínez ha vuelto a dejarse ver tras un tiempo alejada de eventos y citas sociales, y lo ha hecho en el marco de una de las tantas causas benéficas que apoya. La venezolana asistió ayer a un acto de la Fundación Inocente, que ayuda a niños con discapacidad, enfermos o en situación de vulnerabilidad, y manifestó ante la prensa que dentro de poco regresará a la escena pública con un nuevo proyecto que la tiene muy emocionada pero del que, de momento, no puede compartir muchas pistas.

"Os lo contaré en breve, antes de final de año podréis saber de qué va todo. Por eso he estado muy ocupada y fuera de eventos, porque necesito dedicarle mucho tiempo", manifiesta una emocionada Fabiola Martínez.

Para lo que tampoco parece haber tenido tiempo es para rehacer su vida sentimental tras su divorcio de Bertín Osborne, aunque lo cierto es que tampoco ha puesto mucho interés. La modelo está encantada con su soltería y en más de una ocasión ha expresado que lo está pasando "muy bien" en esta nueva etapa de su vida. "Estoy enamorada de la vida, de mí… No hay ninguna relación. Estoy soltera, pero no 'entera', porque me lo paso fenomenal, hago lo que puedo, cuando quiero, con quién quiero y dónde quiero", recalca una picante Fabiola, demostrando que las mujeres a parir de los 50 también pueden y quieren disfrutar de su intimidad.

Fabiola Martínez no está dispuesta a enamorarse de nuevo Europa Press

Tan a gusto está en este momento que ni siquiera se plantea comenzar una relación seria y formal con otro hombre, aunque tampoco lo descarta si es que aparece "alguien que me dé un flechazo".

Menos dispuesta a hablar se muestra cuando se pone sobre la mesa el nombre de Bertín Osborne. Hace más de tres años que anunciaron que tomaron caminos separados, pero a Fabiola Martínez se le sigue preguntando por las aventuras y desventuras del padre de sus hijos, sobre todo en los últimos meses, cuando el presentador se ha visto salpicado por su polémica -y supuesta- nueva paternidad.

Fabiola Martínez nos habla de su mejor momento: "Me siento genial" Gtres

"Hacía tiempo que no me preguntabais por él y me parece fenomenal", apunta la venezolana antes de referirse a su exmarido de una forma que dejó en shock a los reporteros: "La verdad es que no tengo ni idea de cómo está el señor". Unas maneras que desprenden cierta indiferencia hacia las controversias que rodean a su ex, aunque acto seguido rectificó y aclaró que habla con él con asiduidad, sobre todo por los dos hijos que tienen en común: "Sí, claro que sí hablo con él, pero no voy a contar nada".