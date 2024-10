Bertín Osborne, roto por una inesperada muerte: “Era mi hermano, incluso más que eso”

Bertín Osborne no atraviesa, ni mucho menos, su mejor momento personal. Tampoco profesional, pues la parte íntima ha arrastrado lo laboral, obligándole a aparcar todos sus compromisos de este verano para refugiarse en su finca de Sevilla. El cantante no ha gestionado del todo bien su última paternidad, cuando Gabriela Guillén saltó a la fama embarazada y luchando para tener su hueco. Él la negaba como pareja, decía que no la conocía, para después llamarla amiga. Cuando se supo que estaba esperando su hijo cedió, pero después se enzarzaron en amargos cruces de acusaciones, un proceso legal y mucho escándalo. Ahora que parecía que todo volvía a su ser, que el artista habría encontrado de nuevo el amor, una nueva mala noticia tiñe de negro su vida: ha muerto uno de sus mejores amigos, a quien él considera “mi hermano”. Ha llorado su muerte ante el mundo tratando de buscar consuelo en sus fans, ahora que siente que cada vez más le están dando la espalda.

Bertín Osborne en abril de 2023 Gtres

El cantante ha tenido que cambiar una boda por un funeral. Se encuentra destrozado al tener que decirle adiós a uno de sus incondicionales, Ignacio Arizon, que ha perdido la vida este fin de semana a los 73 años. Bertín tenía estos días agendadas celebraciones, como era la boda de Costanza Villar Mir, a la que estaba invitado. Sí fue a la preboda del viernes, pero causó baja en la gran ceremonia del sábado, pues se le esperaba en el tanatorio. Después de presentar sus respetos a la familia, dar las condolencias y arroparles en tan duro momento, Osborne ha considerado necesario rendirle homenaje como se merece, tratando de hacer entender al mundo quién era para él Ignacio, pues más que un amigo, uno de los mejores, realmente siempre le ha tenido en su corazón como “el hermano que nunca tuve”. De ahí su profunda tristeza.

Bertín Osborne e Ignacio Arizon son íntimos desde la adolescencia. Han sido testigos de sus buenos y malos momentos a lo largo de seis décadas y ahora se lamenta que no le hiciese caso después de toda una vida insistiéndole: “El tabaco me ha robado a mi mejor amigo”, reconoce a ‘El diario de Sevilla”, donde ha querido plasmar su particular homenaje: “55 años después ha muerto sin poder hacerlo”. Incluso ha recordado cómo cuando salían a navegar por alta mar le tiraba la cajetilla de tabaco por la borda para evitar que fumase durante la travesía. Ni con esas le hizo entrar en razón, aunque siempre le juró que lo haría. Ahora no es capaz de asimilar aún su pérdida y reconoce que le parece “mentira” estar escribiendo esas palabras. También siente en sus adentros cierto “enfado” e “indignación” contra “un ladrón que nos ha robado a todos, tantas veces, la vida de la gente que queremos”, expresa en referencia a la enfermedad que le ha dejado desolado al llevarse a su amigo. A ese a quien consideraba “el ejemplo más genuino de la palabra bueno”.

Bertín Osborne Gtres

De hecho, Bertín Osborne no le debe a Ignacio Arizon solo una amistad que ha perdurado en el tiempo hasta el final. También le agradece que le haya salvado la vida cuando hacían submarinismo y se quedó atorado en el fondo. También recuerda esas jornadas de caza, momentos únicos junto a él o cómo incluso le dejó un coche con el depósito lleno el día de su boda para dejarle la opción de huir: “Tenemos tantas anécdotas juntos que se podrían escribir dos libros”. Y es que ha sido toda una vida juntos, siendo fieles escuderos, hasta el punto de estrechar lazos invisibles: “Era mi hermano, incluso más que eso”.