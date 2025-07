Bibiana Fernández desafía la censura con una foto completamente desnuda

En las redes sociales hay un doble rasero, donde el cuerpo de la mujer está criminalizado, mientras que el hombre tiene una mayor permisibilidad para mostrar su anatomía. La censura impide que las usuarias muestren algunos puntos clave de su anatomía, eliminando cualquier publicación que muestre un seno o un trasero, aunque sea de forma inocente y alejándose de lo erótico. Por su parte, un hombre sí puede mostrar su cuerpo en su esplendor, salvo por sus atributos sexuales.

Muchas han sido las famosas que han puesto el grito en el cielo por este desequilibrio en la normativa de Instagram, por ejemplo. Así lo ha hecho ahora Bibiana Fernández, que ha querido desafiar a la plataforma con una fotografía que quita el hipo. En su caso, la queja no ha venido tanto en la comparación de ambos sexos, sino en el mero hecho de que se considere inapropiado el cuerpo de una mujer, cuando en realidad no se está mostrando más de la cuenta, aunque sí insinuar y rozar el límite de lo permitido. Quizá por eso su última imagen, una escandalosa para muchos, haya escapado de la censura.

Bibiana Fernández y su posado más explosivo

La actriz y colaboradora de televisión ha querido abrir su álbum de fotos privado para rescatar una imagen a la que tiene especial cariño. Una en la que su cuerpo luce en todo su esplendor, veinte años atrás, cuando rondaba los 50 años. Ahora, a los 71, ha querido trasgredir un poco y desafiar a sus usuarios y también al propio Instagram con una imagen que ha dejado boquiabiertos a propios y extraños. “Debo ser idiota y reincidente, amanecí sin mi foto”, comienza a quejarse Bibiana de cómo una instantánea suya ha sido fulminada, al ser vista como inapropiada por la red social.

La foto de la polémica de Bibiana Fernández Instagram

Habla de vergüenza ajena, de lo mal que le ha hecho sentir la idea de que se censure su cuerpo al natural, mientras que en los medios de comunicación “nos bombardean con imágenes de muerte, horror, mutilación y hambre”. No está conforme y no piensa quedarse callada: “Me parece un disparate, todo lo que vemos a diario, eso me parece más que pornográfico”. Con tal idea en mente, ha decidido no solo denunciar la injusticia y la incongruencia de la sociedad actual, sino que además ha vuelto a desafiar publicando una nueva instantánea del mismo reportaje fotográfico de la primera que fue víctima de la censura viral.

Una imagen provocadora que fue tomada en 2002 por el fotógrafo Jesús Ugalde y que bien podría correr la misma suerte que la anterior. Eso bien lo sabe la propia Bibiana Fernández, que ha elegido una instantánea en la que se la ve de espaldas a la cámara. Está sujeta a una barandilla metálica, presumiblemente de una gran embarcación, mientras admira el horizonte despreocupada. Por supuesto, no lleva nada de ropa. Tan solo unos tacones le protegen los pies al andar, mientras que unas diminutas estrellitas virtuales le ayudan a cubrir sus intimidades. "Si la quitan no pasa nada, esto no es grave", sentencia.