¿Cuándo podremos ver a Bill Murray en el Liceu?

El actor estadounidense Bill Murray, conocido por sus papeles en películas como "Cazafantasmas", "Lost in Translation" o "Atrapado en el tiempo", estará en una semanas en el escenario del Gran Teatre del Liceu. Murray no estará solo sino que actuará junto al violonchelista alemán Jan Vogler el 21 de junio con su espectáculo 'New Worlds', una obra en la que mezclan música y literatura, tal y como informó la promotora Clipper's.

'New Worlds' es un espectáculo que comunica los puentes que los artistas han construido entre América y Europa, con referencias a autores como Twain, Hemingway, Whitman, Cooper, Bernstein, Gershwin y Foster, que se entrelazan con la música clásica de Bach, Schubert o Bernstein.

La obra, que cuenta también con la violinista Mira Wang y la pianista Vanessa Pérez, nació tras un encuentro casual entre Murray y Vogler durante un vuelo transatlántico. Las entradas ya están a la venta en la web de Clipper's, con precios que oscilan entre los 60 y los 110 euros.