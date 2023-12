Brad Pitt revela su rutina de cuidado facial que lo mantiene eternamente joven a los 60 años

Hoy, Brad Pitt cumple 60 años, y por eso es inevitable que nos preguntemos: ¿Cuáles son sus trucos de belleza? La estrella de Hollywood lanzó su línea de productos cosméticos en colaboración con Château Besucastel en 2022, pero su rutina diaria de cuidado facial es más sencilla de lo que aparenta, como demostró en un vídeo en el que revelaba su secreto mejor guardado.

La revista Vogue fue la encargada de capturar la fórmula de la eterna juventud: "Mi rutina es muy simple. Al levantarme, me lavo la cara, me pongo el sérum de Le Domaine y termino con la crema de día. De noche hago lo mismo ¡y listo! Ese soy yo", decía el actor ante la cámara. Cabe destacar que el sérum del que habla cuesta aproximadamente 250 euros. Se trata de un tratamiento sencillo, pero no apto para todos los bolsillos.

Brad Pitt se presenta como un enigma que sigue capturando la atención del público en el día de su 60 cumpleaños. Ya sea por su brillante carrera cinematográfica, su atractivo duradero o sus recientes incursiones en el cuidado de la piel, Pitt continúa siendo objeto de fascinación y especulación, manteniendo su posición como uno de los iconos más influyentes de Hollywood.