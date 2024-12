Carla Goyanes cumple la promesa que le hizo a su hermana Caritina con sus hijos

Después del verano negro que ha vivido la familia Goyanes, poco a poco tratan de regresar a la normalidad. Así lo están demostrando poco a poco Cari Lapique, viuda de Carlos Goyanes y madre de Caritina Goyanes, que hace cuatro meses perdieron la vida a consecuencia de problemas cardiacos inesperados, con tan solo 19 días de diferencia. Una tragedia acumulada de la que trata de recomponerse centrada en su familia, pero también en el trabajo. Lo mismo que hace ahora Antonio Matos, viudo de Caritina, que lucha por sacar adelante la empresa que levantó su mujer, así como a sus dos vástagos, para mantener su memoria siempre viva. Algo que cumple a rajatabla también Carla Goyanes, la hija menor de Cari Lapique, que está haciendo lo posible para cumplir con la promesa que le hizo a su hermana en relación a sus hijos. Algo que le ha llevado ahora a hacer las maletas y viajar hasta Zaragoza.

Carla Goyanes y Cari Lapique Gtres

Ha sido la propia Carla Goyanes las que ha puesto a todos sobre la pista de su plan de este fin de semana junto a su sobrino Pedro. Han viajado hasta Zaragoza, donde el hijo de Carla, Carlos, tenía un encuentro de fútbol: “Presumiendo de sobrino mientras vemos a Carlos disfrutando de su pasión”, escribía como acompañamiento de una fotografía que encierra mucho simbolismo. La joven ha querido compartir tiempo de calidad con su sobrino, después de la pérdida de su madre y ver cómo su padre está haciendo lo imposible para sacarlos adelante. Con la ayuda de toda la familia Goyanes está recomponiéndose, como así demostró su suegra cuando le acompañó a llevar a sus hijos al primer día de colegio un mes después de fallecer Caritina, o como sucede ahora con el viaje a Zaragoza para que Pedro esté con su primo.

Así se lo prometió Carla Goyanes a su hermana cuando falleció el pasado mes de agosto y se despidió de ella a través de una emotiva carta. Además de despedirse de ella y destacar el dolor que le provoca su ausencia y lo imborrable que serán los recuerdos que siempre las unirán, le prometía que a sus hijos no les faltaría de nada en su ausencia: “Has sido una madre entregada, una hija súper pendiente de tus padres y, aunque seamos totalmente distintas, eres la mejor hermana que he podido tener”, comenzaba a decirle adiós con profundo pesar, pero tranquilizándola allá donde esté: “Ten por seguro que voy a ser muy fuerte y voy a cuidar a tus hijos todo lo que me dejen como si fueran míos, voy a cuidar a mamá por las dos y voy a cuidar a Matos porque sé cuánto le querías. Verás crecer desde el cielo a tus hijos y vas a estar muy orgullosa de ellos”, le prometía. Este fin de semana ha demostrado que está cumpliendo con su deseo de estar presente en la vida de sus sobrinos y mantener la memoria de su madre siempre viva en ellos.

Carla Goyanes y Cari Lapique en el tanatorio de Carlos Goyanes Gtres

Carla Goyanes con su gesto de viajar con su sobrino Pedro no solo le ayuda al pequeño a despejar su mente, también a su padre, que está atravesando un momento de estrés unido al profundo vacío que ha dejado Caritina en su vida. Dice sentir su fuerza, que ella le ayuda desde arriba, le guía y por eso apuesta por sacar adelante su negocio, el cual estaba cosechando buenos resultados. Es el legado que desea dejarle a sus hijos, a los que ya ha dejado claro que heredarán la empresa, pero antes de eso conocerán el negocio desde abajo, sirviendo mesas y aprendiendo lo que supone el esfuerzo de crear y construir, además de mantener y disfrutar de lo cosechado. Tienen buenos referentes y son muchos los que velan por ellos, como así están demostrando con pequeños gestos públicos.