Ana Boyer sale del hospital: la tierna foto con su hijo al llegar a casa

Este miércoles 24 de abril la familia Preysler ha recibido un nuevo miembro, tras el nacimiento del tercer hijo de Ana Boyer y Fernando Verdasco. La felicidad se ha instalado en casa del matrimonio, que por fin tiene en sus brazos al pequeño Martín, como así han presumido ya en redes sociales con inmensa alegría. No solo los papás, sino también la orgullosa tía, Tamara Falcó, ya ha tenido ocasión de mostrar a su sobrino al mundo en sus primeros instantes juntos. Más discreta ha sido por el momento Isabel Preysler, que estuvo al lado de su hija pequeña tras el alumbramiento, pero aún permanece en silencio sobre la llegada de su último nieto. Y aunque hayan pasado ya dos días, los papás siguen aún en una mágica nube, completamente enamorados de su nuevo retoño, como así dejan muestra en sus redes sociales.

Aunque el 24 de abril no era un día especialmente feliz para Ana Boyer, pues se cumplía el décimo aniversario de la muerte de su padre, Miguel Boyer, lo cierto es que su hijo Martín le ha ayudado a darle un nuevo significado a esta fecha. Eso sí, no fue hasta el jueves cuando dio la buena nueva al mundo mediante sus cuenta personal de Instagram: “Bienvenido Martín. 24.04.24. Tus hermanitos y padres ¡ya te quieren más que a nada en el mundo!”, le dedicaban la abogada y el tenista entrelazando sus manos con la de su bebé recién nacido y sus otros dos hijos. Una fotografía de lo más emotiva, que este viernes se ha superado.

Tamara Falcó con su nuevo sobrino Instagram

Y es que Ana Boyer ya ha podido abandonar el hospital y regresar a casa, donde está redescubriendo las mieles de su retoño y compartiendo los primeros momentos con él. Algo que no ha dudado en mostrar a sus seguidores, con una tierna instantánea que ha acariciado el alma a sus fieles. Tras dos días de ingreso y bajo los cuidados de los profesionales médicos, tras comprobar que todos estaba en orden pudieron establecerse al fin en la comodidad de su hogar. Un instante que ha mostrado la hija pequeña de Isabel Preysler con una fotografía del pequeño tumbado en su moisés vestido de riguroso blanco con pequeñas estrellas estampadas en su body. A su lado, su primer mejor amigo, un peluche de un conejito que le acompañará en sus noches y le entretendrá en sus días.

Story de Ana Boyer Instagram

Ana Boyer no podría estar más enamorada de su tercer hijo. El pequeño Martín ha llegado a su vida como un soplo de aire fresco y no puede quitarle la mirada de encima. En la nueva imagen que ha mostrado a sus fans de su retoño, se la ve cómo acaricia la manita de su bebé y es que no puede separarse de él ni un instante. Un detalle que muchas de sus seguidoras han destacado, más allá de la infinidad de felicitaciones que está recibiendo estos días. “Felices en casita. Mil gracias por todos los mensajes de felicitación”, escribía la mujer de Fernando Verdasco como acompañamiento a tan tierna estampa.