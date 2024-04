Teresa Urquijo estrena su estilo de 'primera dama' de Madrid

Todo el mundo habla de ella. En los corrillos de la alta sociedad madrileña, en el mundo de la moda y en el de la política. Y más después de su primera aparición en una alfombra roja el pasado lunes en los Premios Laureus, celebrados en la capital española. Sí, estamos hablando de Teresa Urquijo, 'la primera dama' de Madrid, después de su aclamada boda del año con José Luis Martínez-Almeida. La joven de 27 años se ha convertido, seguramente sin quererlo, en uno de los grandes personajes de la crónica social, y no solo en Madrid. Más allá de datos curiosos alrededor de su familia, su parentesco con la Casa Real o su profesión como analista, su estilo acapara todas los titulares en cada una de sus apariciones. Desde su vestido de novia a su look de aeropuerto a la vuelta de la luna de miel. La guinda ha sido su vestido boho cayetano en los Laureus. ¿Pero sabemos realmente cómo es el estilo de Teresa?

Los expertos del sector han tenido la posibilidad de descubrir un armario rendido a la tendencia del lujo silencioso y protagonizado por una prenda fetiche: el vestido midi camisero. Es una tendencia consistente en llevar los modelos de altas firmas al minimalismo más depurado para que no se pueda identificar a qué marca pertenecen. De Temperley London, a Ganni o Robbe Witty, de momento sin apostar por la moda española. "Creo firmemente en el gran potencial y poder de influencia de Teresa Urquijo, cuyo pesado e histórico apellido hacen de su figura y perfil uno verdaderamente atractivo de cara a las colaboraciones con marcas y campañas de publicidad. Ahora bien, aún no ha encontrado su estilo. No es que sea clásico, recatado, discreto…Te das cuenta perfectamente que le falta conocimiento del mundo de la moda, de las tendencias y de lo que mejor le puede sentar a su silueta. Y no pasa nada. No es una crítica, es un análisis y es una realidad. Pero esto tiene solución, necesita la asesoría de un experto. Tenemos muchos casos, la Reina Letizia por ejemplo, que hemos visto que con el paso de los años y con la ayuda de una mano experta, puede pasar de tener mínima relación con la moda a ser un gran icono de estilo", analiza Jesús Reyes, periodista experto en moda, estilista y CEO de CoolHunting Madrid Comunicación. Diferente es el alcalde madrileño, que descarta dejarse asesorar.

Teresa Urquijo, a su llegada de la luna de miel Gtres

Acorde con su personalidad

Lujo sostenible, modelos midi con cortes rectos y amplios y zapatos planos caracterizan el armario de Teresa Urquijo, que para los expertos en moda, a sus 27 años aún está en busca de ese estilo que podría acabar haciendo propio, como la mayoría de chicas a su edad. "En su boda iba muy novia, muy acorde a lo que es ella, a su familia. Clásica y atemporal. Sin embargo, en los Laureus le habría puesto otro vestido, no tan boho. ¿Mi consejo? Que encuentre un profesional que la asesore en su nuevo papel como primera dama madrileña. Aunque si tengo que destacar algo, es que siempre está sonriendo , y con una sonrisa se llega al fin del mundo", comenta Cristina Reyes, estilista de celebrities como Isabel Preysler. Porque como decía Coco Chanel, se triunfa con lo que se aprende.

Teresa Urquijo y Almeida en la preboda de una amiga Gtres

Qué prendas encontramos en su armario

Aunque no se ha dejado ver demasiado, Teresa Urquijo ya nos ha conquistado con sus looks clásico-chic. Además de los vestidos camiseros estampados, encontramos camisas bordadas con volantes, chaquetas de corte clásico, bailarinas o zapatos de tacón sensato. Pero si hay una prenda por excelencia que no puede faltar en el armario de las chicas más preppy de Madrid, y por tanto en el suyo, es la cazadora Barbour. Una de las pocas marcas españolas que le hemos visto lucir es Scalpers.