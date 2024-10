Carmen Borrego cuenta toda la verdad de su "cara a cara" con José María Almoguera y desvela en qué punto está su relación

El pasado viernes Carmen Borrego y José María Almoguera se vieron las caras por primera vez en "¡De Viernes!", después de meses batallando de plató en plató. Finalmente, madre e hijo se sinceraron en el espacio de Mediaset y ambos expusieron los motivos de su conflicto, intentando llegar a un entendimiento. Antes de terminar la intervención del nieto de María Teresa Campos en el programa, los colaboradores animaron al joven a que abrazara ante las cámaras a su madre, algo que él se negó, defendiendo que ese momento pertenecía a la privacidad de los dos.

Ahora, Carmen Borrego ha reaparecido en "Vamos a ver" y se ha sincerado sobre lo ocurrido con su hijo en "¡De viernes!" con todos sus compañeros de programa, que todos coinciden en que "no se puede estirar más el chicle". Muy sincera, la hermana de Terelu Campos ha relatado cómo vivió ese "cara a cara" agridulce con su hijo.

"No sé qué sensación tengo porque hay cosas del viernes que me han hecho pensar y me han causado mucho dolor, pero las cosas están igual que antes del "¡De Viernes!"", ha comenzado diciendo Carmen Borrego. "Mi intención es hablar lo menos posible. No te puedo dar más la razón, no se puede estirar más el chicle, para mí un chicle amargo por cierto", ha añadido, de lo más seria.

Carmen Borrego De viernes

Tras el "cara a cara" con José María, la televisiva ha comprendido al 100% a su hijo y ha empatizado con su dolor. "Ha sufrido mucho y solo y me hubiera gustado que tuviera mi hombro para llorar. Cuando él habla de su separación, de lo solo que sintió , como madre me sentí muy mal", ha reconocido Carmen Borrego. A pesar de lo ocurrido en plató, de momento, "las cosas están igual": "Entender a mi hijo a mí me acerca más a él y veremos qué pasa. Mi mensaje es "aquí estoy cuando quieras"".

Sobre si finalmente hubo abrazo o no, Carmen Borrego ha confirmado que no. "Eso pertenece a mi privacidad, pero abrazo la palabra abrazo no hubo. No nos abrazamos, abrazo como abrazo no existió", ha sentenciado, intentando no contar lo que ocurrió fuera de cámara porque "no voy a seguir estirando el chicle que para mí es muy amargo, repito". "Dije que no iba a coincidir en un plató con mi hijo, que no iba a hacer un careo con él televisado ni no televisado y así lo voy a hacer", ha añadido, dejando entrever que quizá hubiera sido diferente su reencuentro fuera de plató "si no hubiera personas con unos móviles intentando grabarnos. Dije que el encuentro iba a ser en privado y no quise que se grabase ese momento". A pesar de que no ocurrió, Carmen Borrego ha dejado claro que ella, si su hijo hubiera querido, hubiera abrazado públicamente a su hijo.