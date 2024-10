Carmen Borrego y su hijo, atizados por familia y amigos por enriquecerse con su conflicto

Carmen Borrego lleva meses paseando su pena por los platós de televisión, mientras su hijo rentabilizaba su nueva condición como personaje público, aireando los trapos sucios familiares. La colaboradora lo ha pasado fatal, recurriendo a terapia y medicación para sobrellevar la distancia con su vástago, a quien le tendía la mano una y otra vez ofreciéndole la paz. El pasado viernes se obró el milagro y hablaron en directo, después de que José María Almoguera ofreciese a su madre disfrutar de su papel como abuela sin que él siga impidiéndoselo. Ella llamó en directo, en un estado controvertido por lo que se había tomado, aceptó la propuesta, pero ambos coincidieron en que esa conversación se mantendría en la más estricta intimidad. Terelu Campos, presente en plató, estaba de acuerdo. Ahora parece que una jugosa oferta les ha hecho cambiar de idea y han emplazado en el plató de ‘De viernes’ tan delicada situación entre madre e hijo. España será testigo de sus reproches y la posible reconciliación entre ambos. No a todos les parece bien este “fucking show”, en palabras de Joaquín Prat. No es el único que les ha criticado por explotar su conflicto.´

Han sido muchísimas las veces que Carmen Borrego ha dicho que lo que tenga que decirle a su hijo se realizará en privado. Muchas veces se ha mordido la lengua por no hacerle daño, pero emplazaba a la intimidad la resolución de sus rencillas. Ahora lo hacen con público previo paso por caja, con un cara a cara esperado, pero muy controvertido. Tanto, que ni su propia familia ni sus compañeros y amigos lo entienden, a no ser que piensen mal y les da miedo acertar. “Yo estoy muy sorprendido. Esto es un ‘fucking show’. Esto alimenta a los que piensan, que cada vez estoy más de acuerdo con ellos, que Carmen se equivocó no solo en la llamada, sino en que está alimentando el conflicto porque le interesa”, dice el presentador de ‘Vamos a ver’, que tras consolar a Carmen muchas veces, no solo en directo sino también entre bambalinas, ahora sentencia: “No entiendo otra motivación de esto que no sea económica”.

Pero el presentador que convive con el clan Campos no es el único que se ha llevado las manos a la cabeza al enterarse de este cara a cara entre madre e hijo. Incluso dentro de su seno familiar se han producido críticas. Alejandra Rubio ha demostrado ir por libre al mostrarse en contra de que Carmen Borrego y José María Almoguera laven sus trapos sucios a cambio de un jugoso cheque en pleno directo: “Yo no lo haría. A mí no me parece bien este cambio de opinión. Si se supone que se iba a hablar en privado… En fin, estas cosas se hacen en casa”, dice la hija de Terelu Campos. Pero no se quedó ahí, sino que al considerar este episodio como algo que no casa con sus valores, ha pedido a su madre que se proteja y se mantenga al margen del espectáculo lo máximo posible: “Pero bueno, que hagan lo que quieran, ojalá se arreglen (…) Ya que mi madre va a estar ahí haciendo su trabajo, le pido que no se meta en nada, que sea profesional, como ya lo es, y que se aparte de esto, porque a mí no me mola ya”.

También Paola Olmedo, exmujer de José María Almoguera, ha querido poner algo de cordura en este asunto. Lo ha hecho horas antes de comenzar el programa, llamando en directo a ‘TardeAR’ para advertir a su exmarido y su exsuegra de que no sobrepasen los límites y mantengan lejos de la conversación a su hijo: “Había temas que se deberían tocar en privado y la palabra privado, bajo mi punto de vista, es hablarlo en casa y que de ahí nadie sepa nada. Es mi punto de vista (…) No hay que hacer protagonista a terceras personitas que tenemos en común. Hay ciertos temas que hay que tratarlos en casa y totalmente en privado”, reclama.