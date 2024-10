Alejandra Rubio, muy crítica con Carmen Borrego y su primo, le lanza una petición a su madre: "A mí no me mola ya"

El próximo viernes Carmen Borrego y José María Almoguera protagonizarán su primer cara a cara en el plató de "¡De Viernes!". La noticia ha causado un gran revuelo mediático y ha suscitado muchas críticas entre algunos tertulianos, que no entienden este giro inesperado del drama familiar. Entre ellos, Alejandra Rubio, que no entiende por qué van a intentar arreglar sus diferencias en televisión para seguir alimentando el show.

La polémica llamada de Carmen Borrego que Terelu Campos intenta cortar en directo Telecinco

"Yo no lo haría, a mí no me parece bien este cambio de opinión, si se supone que se iba a hablar en privado... En fin, estas cosas se hacen en casa", ha declarado la hija de Terelu, atónita por este giro de los acontecimientos. Siempre tan sincera, la televisiva ha mostrado su desacuerdo en "Vamos a ver", programa en el que colabora. "Pero bueno, que hagan lo que quieran, ojalá se arreglen", ha añadido. Además, la nieta de María Teresa Campos no ha querido desaprovechar la oportunidad de lanzarle una petición a Terelu, que será una de las presentes en plató cuando ocurra este reencuentro familiar. "Ya que mi madre va a estar ahí haciendo su trabajo, le pido que no se meta en nada, que sea profesional, como ya lo es, y que se aparte de esto, porque a mí no me mola ya", ha expresado la joven. Alejandra Rubio lo único que quiere es que no le salpique nada a su progenitora y se mantenga lo más imparcial posible, involucrándole lo menos posible en el conflicto.

Una decisión muy criticada

Joaquín Prat también se ha mostrado de lo más crítico con Carmen Borrego y José María Almoguera. "Yo estoy muy sorprendido, esto es un "fucking show". Esto alimenta a los que piensan, que cada vez estoy más de acuerdo con ellos, que Carmen se equivocó no solo en la llamada sino en que está alimentando el conflicto porque le interesa", ha declarado el presentador, cada vez más convencido de que la única motivación de los dos es el dinero. "Es imposible estirar más este chicle", han añadido sobre el drama familiar.

Carmen Borrego llorando en directo Así es la vida

Ahora, solo queda esperar al viernes para ver el esperado reencuentro de Carmen Borrego con su hijo, al que le lleva suplicando que le perdonase desde hace meses para poder acercar posturas y poder disfrutar de su nieto, de tan solo un año de edad. ¿Firmarán definitivamente la paz en el plató de "¡De Viernes!"?