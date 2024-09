La escapada rural de Carmen Borrego y su marido en mitad del cisma familiar

Carmen Borrego está viviendo sus horas más bajas tras la primera entrevista de José María Almoguera, su hijo, en televisión. El joven decidió sentarse en "¡De viernes!" para contar los motivos por los que mantiene una mala relación con su madre y tanto ella como Terelu Campos estuvieron escuchando en plató la versión del nieto de María Teresa Campos.

Tras las últimas declaraciones de José María Almoguera, la puerta está totalmente a una posible reconciliación con su madre y, por si fuera poco, Paola Olmedo, exnuera de Carmen y madre de su nieto, también se ha sentado estos días en televisión para contar su historia y poner contra las cuerdas a la televisiva.

Terelu Campos reprocha con dureza la actitud de Jose María Almoguera Telecinco

En medio de este cisma familiar, Carmen Borrego decidió poner tierra de por medio junto a su marido José Carlos y desconectar de todos los frentes que tiene abiertos y, hace unos días, la televisiva se escapó a La Granja de San Idelfonso de Segovia y disfrutó de la pequeña localidad rural. Como dos turistas más, el matrimonio pasó por las calles del pueblo, probó la gastronomía local e incluso la televisiva realizó alguna que otra compra en una tienda de artesanía.

Pero lo cierto es que, por mucho que huya de Madrid, Carmen Borrego siempre tiene una cámara detrás y durante su excursión en La Granja de San Idelfonso tuvo que hacer frente a los medios que la seguían. Cansada de esta en el foco y muy enfadada por no tener un día de desconexión mental, la colaboradora de Telecinco se puso muy seria: "No voy a decir nada. Todos los días no podéis venir a preguntarme cómo estoy, porque estoy igual que ayer, mañana, de verdad, es que no sé si lo entendéis, fenomenal, estoy fenomenal, ¿vale?". Además, la hermana de Terelu aseguró que, a pesar de la ruptura total con su hijo, quiere "respetar" a José María y no complicar más la situación familiar aunque, ahora mismo, la relación esté rota.