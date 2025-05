Carmen Borrego desvela en qué punto está su relación con Alejandra Rubio tras los polémicos audios

El clan Campos continúa acaparando todos los titulares de la crónica social. Fue el 13 de mayo cuando se filtraron unos audios de Alejandra Rubio de enero de 2024 en los que cargaba duramente contra Carmen Borrego tras haber concedido una entrevista a "Lecturas" en la casa de María Teresa Campos de Málaga, tan solo cuatro meses después del fallecimiento de la matriarca de la familia. En ellos, la hija de Terelu llamaba "subnormal" a su tía y criticaba la decisión de la colaboradora de vender a la revista una exclusiva en la vivienda de su abuela.

Así está su relación

Dos semanas después de la filtración de los polémicos audios, Carmen Borrego ha desvelado en qué punto está su relación con su sobrina en "Supervivientes: Conexión Honduras", programa en el que se encuentra de nuevo participando Terelu Campos.

Carmen Borrego en la portada de la polémica Lecturas

"Ya sabes que últimamente las semanas van estupendas", aseguró la hermana de Terelu Campos tras ser preguntada por Sandra Barneda sobre Alejandra. y dejó claro cómo se lleva a día de hoy con su sobrina. "Nunca han estado mal. Es que... de verdad. No están mal. Yo no tengo ningún problema con Alejandra y creo que Alejandra tampoco tiene ningún problema conmigo. ¿Qué ha salido un audio? Oye... que es un audio privado, ¿eh? En un momento de calentón y de cabreo. A mí me puede pasar también eh... por lo tanto...", declaró Borrego, aclarando que entre ellas no hay ningún problema.

El perdón de Alejandra Rubio

Nada más salir los audios a la luz, Alejandra Rubio reapareció en "Vamos a ver" y pidió perdón públicamente a su tía Carmen." Esto pasa hace año y medio, ya sabemos que hay gente en este maravilloso mundo y que no hace las cosas como se deben hacer", comenzó diciendo la hija de Terelu. Aunque señaló que no es algo nuevo lo que dice y que todos sabían lo que opinaba, sí reculó en las formas. "Siento mucho haber dicho esa palabra fea. Le he dicho que lo siento a Carmen y ya está, todo lo demás es lo que pienso, lo que saben que pienso en mi familia", declaró, añadiendo que "Carmen me ha dicho que no tenía ningún problema, le he dicho que ya sabemos cómo hablo cuando me enfado. Tampoco es para tanto, podría haber sido peor conociéndome cuando estoy enfadada".