Alejandra Rubio da la cara tras sus comprometidos audios cargando contra Carmen Borrego: "Podría haber sido peor"

El clan Campos vuelve a estar en el punto de mira después de que se filtrasen unos audios en los que Alejandra Rubio cargada duramente contra su tía, Carmen Borrego, después de que concediera una exclusiva en enero de 2024 la casa de María Teresa Campos de Málaga tras su fallecimiento.

"Mi tía es subnormal gordi y ya está, que se ha marcado una exclusiva en una revista enseñando la casa de mi abuela, la cada de Málaga, pero heavy… Hasta fotitos sentada en la cama de mi abuela, lo que me parece una barbaridad. Tía, no he dicho nada, lo único que Sandra me ha dicho ‘Bueno, tú tal’ y le he dicho "mira, yo respeto que cada uno haga lo que quiera, pero mi posición es muy clara. No voy a hablar más de mi abuela. Mis sentimientos y mis cosas se quedan para mí. Yo no voy a estar exponiendo esto aquí en televisión, porque no. Porque ni va con mi personalidad y punto. Y debe ser que se me ha notado la cara que he flipado sinceramente", se le oye decir en uno de los audios. "Es su madre y entiendo que se desahoguen, yo prefiero tomar otra postura ahora que es no hablar más, creo que ya he hecho todo lo que tenía que hacer públicamente", dice Alejandra en otro.

Alejandra Rubio da la cara

La hija de Terelu Campos ha reaparecido en "Vamos a ver" tras la filtración de sus audios en los que critica a su tía. Antes de dar ninguna explicación, la colaboradora ha destacado que se trata de un audio que envió "en privado". "Esto pasa hace año y medio, ya sabemos que hay gente en este maravilloso mundo y que no hace las cosas como se deben hacer", ha sentenciado.

Quitándole importancia a lo que dice de Carmen Borrego, ha señalado que no es algo nuevo lo que dice y que todos sabían que no estaba de acuerdo con su tía en ese momento. "Es exactamente que lo que digo en el audio de una forma distinta. Si quieres que sea sincera, tampoco me parece para tanto", se ha defendido.

Alejandra Rubio en "Vamos a ver" Telecinco

Aún así, se ha disculpado públicamente con Carmen, reconociendo su error y sus formas. "Siento mucho haber dicho esa palabra fea. Le he dicho que lo siento a Carmen y ya está, todo lo demás es lo que pienso, lo que saben que pienso en mi familia", ha confesado. Además, ha dejado claro que su tía entiende los audios, quitándole importancia al asunto: "Carmen me ha dicho que no tenía ningún problema, le he dicho que ya sabemos cómo hablo cuando me enfado. Tampoco es para tanto, podría haber sido peor conociéndome cuando estoy enfadada".

"Para mí, no era el momento de hacer esa exclusiva. Dicho esto, son sus hijas, es su herencia, hacen lo que les da la gana y yo he dado mi opinión en privado", ha insistido Alejandra Rubio, manteniéndose firme en sus palabras. Si ella se lo ha tomado mal, lo siento y ya está. Si le hubiera pasado a ella también lo entendería, porque sé que se enfada conmigo y lo comenta con sus amigos y me parece normal, somos humanos", ha zanjado sobre el asunto.