Carmen Borrego y su marido se escapan a Málaga tras el último desaire de José María Almoguera

El distanciamiento entre Carmen Borrego y su hijo, José María Almoguera continúa. La hermana de Terelu y su marido han decidido trasladarse a su casa de Málaga (que tanto ella como su hermana heredaron) para descansar, según publica hoy la revista "Diez Minutos". Allí se ha encontrado con una sorpresa, según revela la revista, ya que a escasos kilómetros se encuentra también veraneando José María y su hijo.

Fue hace tan solo unos días cuando Carmen hizo una petición desde su programa "Vamos a ver": "Él ha querido muchísimo a su abuela. Para ella, era el hombre de su vida. Aprovechando que hablas de tu abuela, te digo desde aquí que yo también soy abuela y me gustaría poder disfrutar de mi nieto, porque tú has tenido una abuela maravillosa que te lo ha dado todo. Las abuelas somos muy importantes en la vida de nuestros nietos. Mi niñez no la entendería sin mi abuela. ¿Por qué no intentamos que pueda ejercer de abuela? ¿Qué culpa tiene ese niño? Te pido desde aquí que me dejes ejercer de abuela".

Por otro lado, Borrego aclaraba que no le molestaba que su hijo estuviera de vacaciones con su padre y tan cerca de ella porque "él lleva toda la vida veraneando allí, así que por qué me voy a molestar. Yo sólo quiero que él sea feliz".

Junto a José Carlos, su marido, la revista muestra imágenes de Carmen en la playa, bañándose e incluso disfrutando de una colchoneta hinchable.