Carmen Borrego, con miedo, presume de un planazo y le sale muy cara la cuenta

Este es el verano más difícil de Carmen Borrego, no solo por ser el primero sin María Teresa Campos, sino también por estar alejada de su hijo, José María Almoguera. A pesar de que parece que se ha producido un mínimo acercamiento familiar, puesto sobre la mesa por la propia Terelu Campos, lo cierto es que madre e hijo continúan alejados el uno del otro. Aun así, la colaboradora quiere aprovechar el tiempo, más ahora que llegan los días de asueto. Mientras espera que lo suyo con su hijo se arregle, qué mejor que hacerlo con los mejores planes, estimulando el paladar con la mejor propuesta gastronómica, descansando del bullicio diario y poniendo la mente en orden tras meses especialmente intensos.

Así se ha encargado la propia Carmen Borrego de mostrar los planes que realiza en sus días libres sin compromisos en televisión y demás quehaceres. A través de su cuenta personal de Instagram, la colaboradora ha compartido una imagen para presumir del restaurante Ixora de Madrid, levantado concretamente en Las Rozas, y donde ha saciado su apetito. Parece que ha sido una velada espectacular, pues ha salido del local encantado con lo bien que ha comido en un espacio en el que se ha sentido como en casa, pese a que antes de abandonar ha tenido que pagar la correspondiente cuenta: “Noches de verano en Las Rozas, comiendo maravillosamente. Por cierto, pagado religiosamente”, puntualizaba.

Y es que no quería exponerse a los habituales comentarios críticos cuando un famoso comparte una recomendación, ya sea de un producto milagroso o de un restaurante de moda. Siempre surge la duda sobre si esa recomendación viene respaldada por un acuerdo publicitario. Al parecer, tal y como se ha apresurado a matizar antes de que llegue la polémica, no ha sido el caso de Carmen Borrego. No ha sido invitada, ha acudido al local para llenar el buche, le ha encantado la experiencia y así se lo ha hecho saber a sus fieles. Pero como ya le ha sucedido otras veces que se ha enfrentado a comentarios maliciosos cuando propone un sitio de moda o un plan especial, ha querido dejar claro que este en concreto ha salido de su propio bolsillo.

Pese a la precaución que ha tenido Carmen Borrego a la hora de presumir de su nuevo restaurante favorito, no ha podido librarse de las críticas. Aunque ha dejado claro que ha sido ella quien ha pagado todo lo que ha consumido, son muchos los que han sacado punta a esta cuestión. El hecho de que esta semana Terelu Campos hablase de su supuesta precariedad económica ha salido mucho en la conversación. Que dijese que tiene que hacer “malabarismos para sobrevivir” y que el único lujo diario que se permite es una persona de limpieza no sentó bien en la opinión pública. De ahí que ahora le pregunten a Carmen si la cuenta en el restaurante la ha pagado con sus exclusivas, si ha tenido que hacer también malabarismos para comer un día fuera de casa o si tendrá que contar bien los euros para poder llegar a final de mes, como parece que le cuesta a su hermana. Mucha ironía a la que la colaboradora ha preferido por no dar pábulo, optando por el silencio como mejor respuesta.