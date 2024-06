Carmen Borrego, al límite, explota contra sus compañeros y abandona "Así es la vida": "Ya está bien de cinismo"

El clan Campos continúa acaparando todos los titulares de la crónica social de nuestro país. Dos días después de la polémica misa organizada por la familia en homenaje a María Teresa Campos por el día de su cumpleaños, Alejandra Rubio protagonizaba la última portada de la revista "¡Hola!" anunciando su embarazo junto a su pareja, Carlo Costanzia. La noticia ha generado un gran revuelo mediático y la colaboradora de Telecinco se ha convertido en una de las personas más buscadas del país.

Esta tarde, horas antes de la esperadísima entrevista de Terelu Campos en "¡De viernes!" hablando sobre el embarazo de su hija, Carmen Borrego ha protagonizado un "Así es la vida" una monumental bronca en directo con sus compañeros. Cansada de tener que hacer frente a numerosas cuestiones relacionadas con su familia y su vida privada, la hija mejor de María Teresa Campos, al límite, ha estallado en su puesto de trabajo, abandonando el plató de Mediaset.

Carmen Borrego en "Así es la vida" Telecinco

Aunque Carmen Borrego era consciente de que tenía que hacer frente a las preguntas de sus compañeros sobre el embarazo de Alejandra y la decisión de Terelu de sentarse esta noche en un plató a hablar sobre su futuro nieto, la colaboradora de "Así es la vida" ha explotado tras las palabras de algunos de sus compañeros, como José Antonio Avilés y Antonio Montero. "¿No podéis entender que no pueda más? ¿Alguien puede tener que yo voy a terminar ingresada? Estoy hartísima", ha comenzado diciendo. "¿Tú crees que si mi hermana no se sienta esta noche, Alejandra ya va a tener un embarazo tranquilo? ¿Qué clase de cinismo es ese? Que porque no se siente mi hermana, se le va a quitar el foco a Alejandra, ya me parece de un cinismo difícil de superar", ha respondido a Avilés.

Carmen Borrego estalla en "Así es la vida" contra Antonio Montero Telecinco

Tras esto, Antonio Montero le ha recordado que este es el precio que tiene que pagar por la fama y Carmen Borrego no ha dudado en enfrentarse a su compañero, muy dolida por sus comentarios. "Perdona, perdona, ¿tú crees que yo la fama creo que es un paseo por las nubes? ¿Crees que no sufro?", le ha preguntado. "Si no te gusta la tele, vete", le ha respondido el periodista. Sin miramientos, la hermana de Terelu ha decidido marcharse del plató. "Mira, yo llevo 30 años trabajando, que tengo que vivir de lo que pasa en mi familia, porque vives tú y no eres de mi familia. ¿Te queda claro? Y yo tengo que afrontar aquí todos los putos días cosas que no me gustaría afrontar. Cobrando o sin ello y ya está bien de cinismo. Porque tú y mucha gente quiere saber lo que piensa mi hermana del embarazo de Alejandra, y lo que pienso yo de mi hijo y lo que pienso yo de lo que se me ha hecho. Y me lo preguntáis aquí todas las putas tardes, ya está bien de cinismo", ha explotado la hija menor de María Teresa Campos.

Sus compañeros, atónitos, no han podido articular ninguna palabra ante el monumental cabreo de Carmen Borrego. "¿Queréis que me vaya? Iros a la mierda ya", ha zanjado, harta, antes de abandonar el plató de "Así es la vida". Finalmente, al rato ha vuelto a su sitio.