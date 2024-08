José María Almoguera, sin piedad contra Carmen Borrego tras su petición para ejercer de abuela: su reacción

Carmen Borrego está viviendo unos meses muy complicados desde que rompió relación con su hijo, José María Almoguera. La televisiva está desesperada por tener un acercamiento con su primogénito y lo está pasando muy mal por no poder ver a su nieto, el pequeño Marc, de apenas un año de edad. Agotada por esta difícil situación, la hermana de Terelu hizo un llamamiento público en "Vamos a ver" a su hijo, pidiéndole que, por favor, le dejara ejercer de abuela.

"Aprovechando que hablamos de tu abuela, te digo desde aquí que yo también soy abuela y me gustaría poder disfrutar de mi nieto. Tú has tenido una abuela maravillosa que te lo ha dado todo. Las abuelas somos muy importantes en la vida de nuestros nietos. Mi niñez no la entendería sin mi abuela. ¿Por qué no intentamos que pueda ejercer de abuela? ¿Qué culpa tiene ese niño? Te pido, desde aquí, que me dejes ejercer de abuela", expresó mirando a cámara, intentando tender puentes con su hijo, en busca de un acercamiento.

José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego GTRES

A pesar de la delicada situación, Carmen Borrego quiere arreglar la situación "desde el amor, el cariño y el respeto" y no contempla recurrir a la Justicia por el asunto. "Ese niño se merece a su abuela", declaró la televisiva, muy afectada por el conflicto familiar.

La respuesta de José María

Al hijo de Carmen Borrego no le han ablandado las palabras de su madre y se ha mostrado ante las cámaras de lo más tajante con ella tras su desesperada petición. Con dureza, José María Almoguera ha hecho oídos sordos a las palabras de su progenitora y tan solo se ha limitado a decir a la prensa que "os agradecería que de mi hijo no hablarais".

Parece ser que el hijo de Carmen Borrego no está por la labor de tener un acercamiento con su madre y llegar a un entendimiento. De momento, José María Almoguera no quiere arreglar sus diferencias y la hija de María Teresa Campos está sufriendo y no sabe qué más hacer para poder ejercer de abuela.