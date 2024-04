Carmen Borrego medirá sus fuerzas contra su hijo en un cara a cara este lunes

Carmen Borrego ha sorprendido a todos con su reacción a la entrevista exclusiva de su hijo, José María Almoguera y su exnuera, Paola Olmedo. La expectación era máxima este jueves noche con el regreso de la colaboradora a la vida real, tras un mes inmersa en ‘Supervivientes 2024’, donde no ha desempeñado un gran papel en la isla, aunque sí como fichaje estrella. Allí conoció que su hijo se iba a separar de su mujer, aunque no llegó a conocer las lapidarias declaraciones que realizaría después en las que le culpaba a ella de todos sus males conyugales, además de otras píldoras que la señalaban como supuesta mala madre. Ella, en vez de llorar y pillarse un rebote tremendo, como todos esperaban, echó mano de un talante inusual y respondió con dureza a su hijo, pero de forma que se ganó el respeto del público. Pero quizá porque se guardaba un as bajo de la manga y que ha desvelado horas después.

Carmen Borrego y Terelu Campos en el programa 'Supervivientes 2024' Mediaset

La colaboradora tiene muchas cuentas pendientes con su hijo, pero quería sentarse tranquilamente a leer la entrevista en ‘Semana’ para saber el alcance de sus desafortunados reproches. Mientras que toda la familia Campos le aísla y le recriminan su paso en falso, destacando que es incomprensible que se queje de las exclusivas de su madre mientras él da la suya propia, Carmen Borrego guardaba silencio. Pero ya tiene fecha fijada en el calendario para poner en su sitio a su hijo y encima lo hará cara a cara, en pleno directo, con su vástago a tan solo unos metros de distancia de ella, en el plató de ‘Así es la vida’ de Telecinco.

Y es que tiene muy claro que, tras regresar de Honduras, más delgada y bronceada, además de dolida por su hijo, quiere retomar la normalidad en su vida. Esto pasa no solo por refugiarse en su familia, sino también en su trabajo, donde coincidirá con su hijo, productor del programa desde la sala de control de ‘Así es la vida’ donde ella colabora. Y así lo ha dejado claro este viernes, confesando que será el próximo lunes cuando se produzca este ansiado cara a cara. No sería de extrañar que madre e hijo se viesen las caras en los pasillos de la cadena, aunque desde el programa tendrán cuidado para que todo quede frente a las cámaras y poco a la improvisación. Eso sí, la tensión se presupone, teniendo en cuenta que José María Almoguera ha roto con su madre vía exclusiva, mientras que ella hizo lo propio tranquilamente desde el plató de ‘Supervivientes’, incluso antes con Terelu Campos a su lado en una sala apartada. Por cierto, Terelu se sienta esta noche en 'De viernes', lo que ha enfadado sobremanera a su hija, que incluso ha retado a la propia cadena de Telecinco.

José María Almoguera Así es la vida

José María Almoguera siempre ha querido permanecer en un discreto segundo plano, hasta que decidió ser protagonista del kiosco rosa con su boda con Paola Olmedo. Ahí abrió las puertas a los medios a poder hablar libremente de él, al dejar de ser una persona anónima pese a pertenecer al televisivo clan Campos. Después llegó el nacimiento de su hijo, la noticia de su separación matrimonial y por último la entrevista incendiaria contra Carmen Borrego con su exmujer a su lado. Muchos hablan de montaje, pero sea como fuere, su familia no le perdona lo que ha hecho. Así sucedió con su prima, Alejandra Rubio, también compañera en ‘Así es la vida’, que no se cortó ni un pelo a la hora de afearle su actitud y aplaudir a su tía por su papel como madre. Él, enfocado en cámara, permaneció serio, pero visiblemente molesto por un nuevo tirón de orejas y al ver cómo el fuego que había iniciado se iba descontrolando sin opciones a poder sofocarlo con sus propios medios.